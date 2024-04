Alexandra Stan colaborează cu Alex Gaudino și Mufasa & Hypeman pentru single-ul Body

Alexandra Stan a fost invitată de către Alex Gaudino, autorul hiturilor "Destination Calabria" sau "What A Feeling" (cu Kelly Rowland), să lanseze împreună melodia "Body". Lor li s-au alăturat artiștii Musafa & Hypeman, cunoscuți la nivel mondial pentru piesa "Friday".

Cei care vor asculta melodia vor identifica o tema celebra, din cea mai ascultată melodie a unui artist român pe Spotify (537 milioane) - Mr Saxobeat, hitul Alexandrei Stan, care, la 14 ani de când a fost lansat, încă ocupă primele locuri în topurile muzicale. În prezent este una dintre cele mai căutate melodii din lume, ocupă locul 68 în topul Shazam Global.



Alex Gaudino a introdus melodia recent în seturile lui, iar reacțiile pozitive nu au întârziat să apară; cu siguranță "Body" se va regăsi în show-urile lui de anul acesta.

Piesă "Body" este compusă de către Erik Smaaland, Kristoffer Tømmerbakke, Lise Reppe, Sinai Tedros, Alfonso Fortunato Gaudino, Giacomo Uber, alături de compozitorii "Mr. Saxobeat" și este perfectă pentru toate petrecerile din această vară.



Alexandra Stan este una dintre cele mai importante artiste de muzică pop-dance din România. Cu peste 5 milioane de ascultători, lunar, pe Spotify, Alexandra Stan este un adevărat fenomen al industriei. Artista și-a făcut debutul în muzică cu single-ul "Lollipop". Ulterior, hituri ca "Mr. Saxobeat", "Lemonade" sau "Get Back (ASAP)" au pus-o pe Alexandra pe harta muzicii internaționale. Totodată, "Mr Saxobeat" este cea mai ascultată melodie a unui artist român, pe Spotify, cu peste 500 milioane de stream-uri, și a reintrat în topul global Shazam, pe locul 68.

Cel mai recent album al Alexandrei este "Rainbows", o colecție de 15 cântece, fiecare piesă prezentând o latură diferită a artistei, iar anul trecut a lansat piesa „Bobo", a colaborat cu Vinai pentru piesa "Believe" și cu Mattn pentru piesa "Bitch is fire".



Alessandro Alfonso Fortunato Gaudino, cunoscut după numele de scenă Alex Gaudino, este un DJ și producător muzical italian. De peste 20 ani în muzică, Alex Gaudino a lansat numeroase hituri și colaborări cu artiști precum Taboo (The Black Eyed Peas), Kelly Rowland sau Jordin Sparks.



Mufasa este un DJ și producător născut în Ghana. Mufasa și Hypeman sunt duo-ul care a ajuns la faima mondială după lansarea lor virală-emblematică a legendarului remix al lui MK pentru clasicul „Push The Feeling". Refrenul "Its Friday then, It's Saturday, Sunday, what!" din cântecul "Friday", cu Riton și Nightcrawlers, a devenit celebru instant, iar artiști precum Katy PErry, Kanye West sau Gordon Ramsey au creat postări pe conturile de Social Media.