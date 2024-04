Nici nu a născut, dar și-a ales deja bona filipineză. Ana Baniciu va naște în 7 săptămâni: Costă… dar nu e româncă...

Cu doar câteva săptămâni înainte de momentul mult așteptat al nașterii, Ana Baniciu traversează una dintre cele mai frumoase și intense perioade din viața sa, alături de partenerul său, Edi Kovacs. Cântăreața, plină de încredere și hotărâre, se pregătește pentru a-și întâmpina bebelușul într-un mediu plin de dragoste și grijă.

Ana Baniciu a dezvăluit recent că va naște în aproximativ 7 săptămâni și că este complet pregătită să facă acest pas important în viața sa. Emanând încredere în tot procesul nașterii, artista a declarat că este hotărâtă să nască natural și că nu se teme deloc de acest moment.

Mai mult, pentru a se asigura că totul va fi în ordine atunci când bebelușul va veni pe lume, Ana Baniciu a luat deja măsuri. Vedeta a găsit o bonă potrivită pentru micuțul său și a semnat contractul pentru serviciile acesteia.

"Am și găsit-o, ieri am semnat și contractul. Costă… dar nu e româncă. E din Filipine. Are 40 de ani, o cheamă Mercy și e foarte drăguță”, a spus vedeta.