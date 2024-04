Jost, DJ, producător și entuziast al muzicii, născut în Hannover, Germania, își canalizează pasiunea pentru muzică în crearea de piese fascinante și răspândirea vibrațiilor pozitive. Călătoria sa muzicală a început după ce a văzut performanța lui Martin Garrix la Tomorrowland în 2013 și a fost martor la capacitatea sa de a însufleți bucurie și dragoste publicului său. De atunci, a fost pe un drum continuu de DJ-ing, producție și partajare a muzicii sale pe SoundCloud, având ca scop recreerea aceleiași experiențe îmbucurătoare pe care a simțit-o în acea noapte. Cu mai mulți ani petrecuți în Marea Britanie, Jost a împărțit scena cu artiști renumiți precum Rudimental, HBz și Felix Jaehn. Recent semnat cu Honua Records, parte a Global Records, Jost așteaptă cu nerăbdare să prezinte publicului proiectele sale. Rămâneți conectați pentru o odisee muzicală plină de energie și dragoste! Citește și: Cătălin Botezatu, despre călătoria spirituală și experiența cu Ayahuasca: Acest ritual are si riscuri. Poți să nu te mai întorci

BELLA X este o nouă artistă/DJ cu foarte mult potențial. A avut succes în rolul de compozitoare, dar și-a conturat un nume și în rolul de artistă în scena muzicii electronice. În urmă cu aproximativ doi ani a început să lucreze la abilitățile sale de DJ și producție și acum este pregătită să intre într-o lume a bărbaților și să o cucerească. A început proiectul său fără efort printr-o primă colaborare cu artiști cunoscuți precum Klaas, Wankelmut, Deniz Koyu și LIZOT. După ce a semnat primul său contract cu Warner Music Germany, artista are multe proiecte în pregătire pentru 2024 și suntem încântați să vedem încotro ne va duce.