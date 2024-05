Costel Bojoc, dezăluiri despre calvarul trăit la iUmor: Am fost umilit și batjocorit...

În 2022, după plecarea surprinzătoare a lui Mihai Bendeac din juriul emisiunii iUmor, Costel Bojoc, unul dintre cei mai apreciați stand-up-eri din România, a fost adus să-l înlocuiască pentru o scurtă perioadă în timpul audițiilor sezonului 13. La acea vreme, Costel a acceptat cu entuziasm propunerea de a se alătura juriului alături de Delia și Cheloo. Cu toate acestea, la aproape doi ani de la debutul său în show-ul de la Antena 1, comediantul a vorbit deschis despre dificultățile și dezamăgirile pe care le-a întâmpinat.

Invitat recent în cadrul unui podcast, Costel Bojoc a dezvăluit detalii despre plecarea sa de la masa juriului iUmor și despre modul în care oficialii de la Antena 1 au gestionat situația. Comediantul a mărturisit că a fost profund dezgustat de modul în care a fost tratat, dezvăluind că nu a fost anunțat în mod oficial că urma să fie înlăturat din emisiune și că a trebuit să-și dea singur seama.

„M-au dat afară de la iUmor. Am dezvoltat o agresivitate și o frustrare foarte mare. Când am vorbit cu echipa de producție să fiu jurat pentru că Mihai Bendeac plecase, am stabilit niște condiții – care nu au fost respectate. Eram foarte supărat înainte. Mă simțeam umilit, batjocorit, neimportant. Ceea ce m-a enervat foarte tare a fost că nu m-au anunțat că mă vor da afară, a trebuit să intuiesc eu. Scuza colegilor mei a fost că ”da, mă, așa e în televiziune”. E penibil! Refuz să lucrez într-un mediu atât de toxic,” a declarat Costel în podcastul lui Vlad Bieltz.