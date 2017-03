Noul videoclip al trupei VUNK, intitulat "Hai, mersi" a strans deja zeci de mii de vizualizari pe Youtube (poate una dintre ele iti apartine) iar piesa se afla deja pe buzele tuturor. Despre cantec, Cornel Ilie (care l-a compus impreuna cu Gabriel Maga) spune ca"este o declaratie de nevoie fata de inspiratia pe care doar o femeie ti-o poate da." Un prilej tocmai potrivit pentru a sta de vorba despre iubire, prima dragoste si...ce vor barbatii.

Care este cea mai draga amintire din copilarie legata de mama ta?

Sunt amintiri amestecate. Cele mai ‘palpabile’ si acum sunt parfumul ei, zambetul cand intra pe usa venind de la serviciu, gustul de coca cruda cu cacao cand lingeam toate lingurile cu care facea prajituri.

Cum era fata care te-a facut sa te indragostesti prima data?

Era o fata din primii ani de scoala, din clasa cu mine. Nu stiu ce mi-a placut la ea, dar cred ca bunatatea din privire, linistea pe care o aducea mereu cu ea. Nu i-am spus-o niciodata, dar faceam orice ca sa stau prin preajma ei.

La un moment dat, ai decis sa te casatoresti. Aveai un portret robot al viitoarei sotii? Cum arata aceasta?

N-am avut niciodata. N-am avut nici macar vreun plan pus la punct al varstei sau momentului cand sa o fac. Pentru barbati cred ca este mai simplu, mai usor sa faca un pas de acest gen, pentru ca nu au o proiectie clara a ce asteapta. Femeile sunt mai organizate, stiu mai bine ce vor sau, mai bine zis, ce nu vor. Eu traiesc spontan, merg cu viata si construiesc in timp ce merg, nu pe cai propuse de alti oameni sau alte asteptari.

Spui ca femeile te-au ajutat sa te cunosti? Cum anume?

Prin faptul ca doar ele m-au dus pana in prapastia sufletului, dar si in turnul lui de fildes. M-au facut sa ma intreb, sa ma indoiesc de mine sau de ele, sa ma simt cel mai puternic om din lume, dar sa am cea mai mare slabiciune pentru cineva, sa scriu cele mai frumoase versuri sau sa nu-mi gasesc cuvintele, sa-mi doresc sa fiu mai mare, mai puternic sau sa-mi doresc sa fiu invizibil. Si barbati si femei, deopotriva, avem aceasta putere asupra celuilalt gen, sa il trecm prin toate transformarile posibile, iar eu vad asta pe o bincuvantare, ca pe o lectie continua de dezvoltare.

Cele mai frumoase povesti de dragoste si cele mai intense sunt cele care ies din zona de confort si care te fac sa visezi cu ochii deschisi sau sa nu dormi nopti intregi.

Ca exista si ca nu se termina niciodata.

Trupa VUNK are foarte multi fani, dar si fane. Cum se vad doamnele si domnisoarele din Romania de pe scena?

Dedicate, implicate, tolerante, dar cea mai mare calitate a lor devine cea mai mare responsabilitate a noastra. Pentru ca ele vin si se lasa pe mana noastra, ca pe durata unui concert sa le facem sa uite de ele insele si, in acelasi timp, sa-si aduca aminte cine sunt ele cu adevarat. Un concert este o calatorie a sufletului, iar noi aducem bucurie, putere, speranta si imi place la nebunie sa vad procesul prin care le asezam in privirile lor, vers cu vers, cantec cu cantec.

Cornel, ce vor barbatii?

Totul, fara sa faca mai nimic:)

Care este povestea piesei "Hai, mersi", al carei videoclip l-ati lansat saptamana trecuta?

Este un cantec pe care l-am scris foarte repede, cu gandul la toate cele care mi-au marcat sufletul, in toate felurile. Este o adresa de multumire fata de toate cele feminine, care m-au facut sa devin barbatul de acum.

De ce ati ales sa o ilustrati cu un videoclip animat?

Un desen animat bine facut poate avea mai multa poezie decat multe alte filmari. Cele mai importante si mai frumoase cantece de dragoste ale noastre sunt ilustrate cu desene animate, ‘1000’ si ‘Balada pentru o minune’.

Ce crezi ca le va bucura cel mai mult pe doamne si domnisoare la spectacolul vostru intitulat "Secretul Tau" care va avea loc pe 25 mai la Sala Palatului din Bucuresti?

Ca se vor simti mai puternice. Este o promisiune, pentru ca stiu ce poveste le-am pregatit.