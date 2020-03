Idei de jocuri și activități când stăm acasă cu copiii

Copiii sunt plini de energie, au o imaginație debordantă și sunt curioși, au nevoie să se implice în tot felul de activități cât mai diverse, de la cele care se realizează la măsuța de lucru până la activtate fizică. Ce ne putem juca când rămânem în casă cu copiii, astfel încât și ei să rămână ocupați, dar și noi, adulții, să ne putem respecta responsabilitățile?

Sigur că ideile de jocuri diferă în funcție de vârsta copiilor, însă cu siguranță găsim soluții în toate cazurile. Cu siguranță există și jocuri pe tabletă sau calculator, desene animate interesante de vizionat, însă în acest articol voi miza în special pe jocuri care evită mediul virtual (desi nu pledez pentru excluderea acestuia, de exemplu documentarele pot fi utile, la fel si unele cursuri online sau tutoriale, insa la varsta mai mare), care dezvoltă abilitățile senzoriale, talentele, exprimarea emoțiilor prin jocuri de rol, logică și așa mai departe.

Jocuri pentru copiii cu vârstă între 1 și 3 ani

Micuții sunt foarte interesați să descopere lumea din jur și să imite adultul. Așadar este o perioadă în care nici nu avem nevoie de prea multe jucării, ci doar să îi permitem copilului să ne rămână în preajma, în observăție, să îi oferim posibilitatea să ne imite sau să ne „ajute” în activitățile noastre, să găsim povești interesante, cântecele și activități pline de haz pentru micuții noștri.

Activități împreună cu adultul

Poate fi foarte interesant pentru micuț să aibă posibilitatea să imite adultul. Așadar lângă noi poate încerca să impatureasca rufe (sau mai degrabă să le scoată dintr-un sertar), să se joace cu o oală și o lingură când gătim, să aibă o măturică cu care va încerca să curețe, să ajute la scoaterea rufelor din mașina de spălat când sunt deja curate și așa mai departe.

Gătitul împreună poate fi foarte interesant. Pe lângă oală și lingură sau alte instrumente sigure pentru vârsta sa, micuțul poate primi și alimente sau mâncare pregătită pentru ca el să o poată mânca în siguranță, fără să se înece. Finger food, piureuri cu care va învăța să mânuiască mai bine lingura, bucățele de biscutiti de casă sau chiar gustarea. Pentru noi, jocul de-a gătitul, pe care îl practicăm în continuare, a fost util, determinându-l să prindă curaj să guste din multe alimente (în special legume) și totodată, jucându-se cu mâinile, să descoperim o alergie (mâinile i s-au înroșit).

Pictatul – culori non-toxice și lavabile

Pictatul poate fi foarte, foarte atractiv pentru micuți, care dețin astfel puterea utilizării culorilor în momentele când pictează. Poate fi fascinant pentru ei. Eu personal l-am lăsat pe băiatul nostru să picteze cu mâinile și cu pensulele, nu s-a rezumat doar la planșa de desen ci și-a întins opera pe toată masa, apoi și-a adus și mașinuțe pe care le-a pictat. Stă cu orele concentrat când pictează, iar primele hăinuțe pictate le-am păstrat ca amintire :-)

Dansul și coregrafiile

Micuții pot fi tot mai atrași de dans și coregrafii simple pe care le învață cu părinții. Își descoperă corpul și reușesc să se exprime prin intermediul muzicii. S-ar putea să fiți surprinși de cât de repede pot învăța coregrafiile pentru vârsta lor și cât de minunați pot fi când dansează. Jocul poate fi continuat și transformat, de exemplu dacă aducem eșarfe facem un dans cu esarfe, dacă le legăm în jurul capului dansăm ca indienii și așa mai departe. Poate fi foarte distractiv!

Cutia cu surprize – joc pentru toate vârstele

La vârstă mică această cutie e minunată când noi, părinții, avem nevoie de puțin timp singuri și micuțul e foarte ocupat să descopere și să analizeze obiectele puse în cutia cu surprize. Când copilul e mai mare, jocul se poate transforma. De exemplu nu mai are voie să vadă obiectele, ci să le atingă și să le identifice cu ajutorul simțurilor.Este chiar un joc propus în filosofia Montessori. Puteți citi și 150 de activități Montessori pentru acasă tracking=searchterm:activități+montessori

Jocuri de rol – ideale la toate vârstele

Jocurile de rol devin, pe măsură ce cresc, cele mai dorite de către copii. Și au putere terapeutică! Cu aceste jocuri se pot copia situații reale unde putem urmări copilul care se ascunde în spatele identității unei păpuși, putem rezolva tensiuni, conflicte, putem da răspunsuri acolo unde sunt întrebări nespuse. Eu personal fac zilnic jocuri de rol, în timpul pe care îl am la dispoziție. M-au ajutat să previn sau să elimin tensiuni, de exemplu vizita la stomatolog am jucat-o cu fiecare animăluț de pluș până la momentul când copilul a întâlnit medicul. Puterea creativă a copilului este extraordinară. Dacă lăsăm jocul ghidat de el, noi doar aruncăm, dacă e cazul, o direcție, jocurile de rol pot deveni o adevărat perioada de conectare cu copilul, de educație, de terapie. Tot în jocurile de rol am exersat și minciuna, cu explicații ale emoțiilor din spatele acesteia. Tot prin aceste jocuri putem elimina si unele probleme culturale, rasismul și alte probleme din societate cu care copilul se poate întâlni. Tot aici putem face familii de animale, cu unul sau mai mulți puiuți, copilul poate învăța cum trăiesc animalele, ce mănâncă, poate chiar și lanțul trofic. Cum ziceam, jocurile de rol sunt, pentru mine, o unealtă puternică!

Poveștile

La această vârstă cărțile ilustrate sunt cele mai iubite de către copii. Poveștile pot fi clasice, deși veți spune că au conținut în diverse forme de violență, sau pot fi moderne, educative, psihologice. Întrebând psihologul, concluzia este că micuțului i se pot citi „și bune și rele”, ca punct de vedere în a învață diferențe și în a explica comportamente sociale mai vechi sau mai noi. Eu am cam evitat poveștile clasice, dar tot ne-am întâlnit cu ele, fie le-a primit cadou, fie le-a găsit în vizită. Așadar până la urmă a trebuit să fac față provocării, să îi explic ce parte mie nu îmi place și de ce, eventual să îl întreb ce părere are și el sau, dacă ar putea schimba povestea, cum ar suna aceasta. La vârstă mică, deși copilul poate avea un număr mic de cuvinte sau să fie nonverbal, poate fi încurajat să se exprime prin gesturi, cu ajutorul altor jucării etc. Copilul, încurajat, va găsi cai să se exprime.

Cântece și poezii simple

Copiii sunt atrași de muzică și rime. Învățarea unei poezii sau a unui cantecel poate fi pe placul lor.

Alte jocuri și jucării

Păpușile, mașinuțele cu piste, trenulețele, avioanele și alte jucării pot deveni un punct de plecare. De exemplu poate învăța regulile de salut și bune maniere, sau reguli de circulație, ce e voie și ce nu când ieșim din casă și de ce și așa mai departe. După vârsta de un an aceste jucării sunt mai degrabă observate, ca mai apoi să înceapă să se joace cu ele. Chiar și literele și cifrele de jucari e pot fi folosite la această vârstă. Veți observa că micuții rețin TOT!

Eu mai propun și intrumente muzicale pentru copii, care scot sunete reale. Cu acestea copii pot învăța să sufle, ceea ce îi ajută în vorbire.

Jocuri ce implică mișcarea

Puteți organiza un cort, o zona de alergat cu 1-2 obstacole mari pentru copiii mici, pe care să le vadă și să le ocolească ușor. V-ați ascunselea este tot un joc util. Puteți folosi măști, acesta e jocul preferat al lui Simon în care el poartă masca și mă aleargă prin casă. Copiii au zilnic nevoie de mișcare, așadar în fiecare zi e bine să rezervăm timp pentru mișcare fizică, indiferent dacă stăm în casă ori ieșim afară.

Idei de jocuri pentru copiii cu vârstă între 3 și 5 ani

Jocurile de imitație

Mima, imitarea unor fraze lungi, învățarea unor poezii, „1,2,3 – stai” sunt numai câteva din jocurile preferate la această vârstă. Vă recomand să citit și cartea „Rețete de jocuri” - Lawrence J Cohen.

Documentare și jocuri de realizare

De exemplu puteți urmări un documentar pentru copii despre sistemul solar, apoi puteți realiza planetele din carton și mai departe puteți crea jocuri cu astronauți de exemplu. Importantă este ideea, căci la această vârstă copiii sigur o vor dezvolta cu multă ușurință. „Docotrul” – un joc în care învățăm anatomia corpului sau despre dințișori și cum îi putem îngriji mai bine. „Ferma de animale” – despre animale domestice, viață și îngrijirea acestora sau despre alte animale care trăiesc în alte medii. Tot la această vârstă copilul poate fi interesat de simboluri, de litere și cifre, poate învață să scrie, unii copii învață chiar singuri să scrie și să citească. Lecturi ușoare, jocuri cu litere și cifre pot deveni interesante sau chiar compunerea unor rime ușoare.

Jocuri de motricitate fină și educative

Copiii pot învață să pună masa, se pot juca mai departe într-o bucătărie de jucărie fie amenajata din cartoane, fie cumpărată din magazin. Pot învăța bunele maniere la masă, în vizită prin jocurile de rol.

De asemenea jocuri de motricitate fină, cum ar fi crosetatul, tipurile de împletituri, să facă o brățară sau un lănțișor, asamblarea unor piese lego mai mici (atenție să nu le înghită), insiratul mărgelelor sunt alte activități care dezvoltă creativitatea, simțurile și motricitatea fină.

La vârstă aceasta copiii pot învață atât de multe, fiți creativi și lăsăți-i să petreacă timp lângă voi. De exemplu vă pot ajuta să gătiți o prăjitură (și chiar le iese rețeta!), să facă o salată simplă, să decoreze o farfurie cu fructe gata tăiate și așa mai departe! Idei de farfurii jucause aici

Micuții pot învăța să reapre diferite obiecte sau chiar să le creeze.

Jocuri de comunicare

Telefonul fără fir, Fazan, jocuri de cărți sunt numai câteva idei. Există deja jocuri de cumpărat, de exemplu Nu te supără frate! Se pot achiziționa online și alte jocuri de societate.

Jocurile de rol

Cum spuneam și la grupa de vârstă mai mică, jocurile de rol sunt extraordinare pentru a spori creativitatea copiilor, puterea de exprimare a emoțiilor, pentru a soluționa conflicte și situații cu care micuții se confruntă și pe care le transpun în joc, pentru a învăța anumite reguli și urmările nerespectării lor (reguli de circulație, salutul, împărțirea, ajutorul, bunele maniere, docotrul și pacientul, statuia etc.).

Puzzle, lego

Pot fi rezolvate jocurile de puzzle, mai ales spre vârstă de 5-6 ani, când copiii chiar prind gustul acestor jocuri. De asemenea există și pentru copiii mici puzzle și incastre, pornind de la dificultate redusă cu 2 piese.

Lego este ideal să învățăm culori, să construim și chiar să gândim și la nivel de design când construim, cum să arate, ce culori să conțină obiectul construit. Piesele lego sunt foarte utile, putem construi aproape orice, de la castere și drumuri la porți, poduri, mese și bucătării. Imaginație și timp să avem!

Caiete de activități

Unele caiete sunt foarte frumos realizate, atractive pentru copii și totodată cu conținut educativ. Pot avea și abțibilduri. Aceste caiete sunt deja sortate pe grupe de vârstă și este destul de ușor să alegem ce este mai potrivit pentru copilul nostru. De exemplu acest caiet de activitati.

Povești, poezii, cântece

La această vârstă copiii sunt în continuare atrași de povești, poezii și cântece. Dar, mai mult decât atât, putem folosi imaginația micuților și îi putem determina să creeze povești. De exemplu povestea o începe părintele, apoi urmează să fie contunată de către copil, apoi părintele până la final sau o poate începe copilul. Poate fi distractiv și chiar terapuetic un astfel de exercițiu.

Pictatul, desenatul, coloratul

Rămân activități și pentru această grupă de vârstă. Putem duce mai departe aceste momente, încercând să învățăm copiii și câteva reguli în pictură și desen sau tipuri de instrumente pentru desen. Câteva exemple: desenul în cărbune sau cercul cromatic ori culorile curcubeului și cum se obțin acestea din culorile principale.

Cu cât crește mai mare, copilul poate desena și decupa imagini, așadar ne putem juca și cu lipiciul pentru a constri planșe cât mai creative.

De asemenea, pot fi pictate tricouri sau chiar pantaloni, după o documentare în prealabil cu copilul să aleagă ce și-ar dori sau lăsat pur și simplu să creeze. Aceste picturi pot fi făcute cu carioci textile sau cu culori acrilice. Călcate (pentru fixare termică) și apoi spălate la temperaturi joase, picturile chiar rezistă.

De mișcare: alergarea, coregrafii și dans, programe de exerciții fizice, aerobic și yoga pentru copii;

De societate: jocuri cu zarul dacă au învățat să numere, cu cărți, alte jocuri de societate;

Instrumente muzicale pentru copii sau chiar reale, dacă copilul vrea să învețe să cânte la un instrument;

Schimbări de rol – copilul este părintele, iar părintele copilul - foarte interesante mai ales pentru părinți;

Curățenia și îngrijirea personală, alte jocuri educative;

Tablă magnetică și eventual crearea unui ritual zilnic cu mesaje matinale;

Lista cu dorințe;

Învățăm o limba străină;

Treasure hunt! Sau „Rece, cald, fierbinte!” – ascundeți prin casă diverse obiecte și ghidajul se face verbal;

Plastelina și jocuri de modelaj (de exemplu lut, nisip kinetic)

„Baba oarba” și alte jocuri ale copilăriei noastre.

Jocuri și activități pentru copiii mai mari de 5 ani

Alte jocuri:

Este posibil ca timpul să se împartă între teme și joacă. Cu puțină organizare, timpul petrecut în casă poate fi foarte plăcut.

Documentare și jocuri științifice

De la această vârstă copilul poate înțelege documentarele pentru copii, poate răsfoi atlase de anatomie, poate înțelege explicații din ce în ce mai complexe, se poate juca cu sistemul solar după urmărirea unui documentar (chiar poate realiza din cartoane acest sistem solar sau din plastelina).

Copilul poate învață să citească povești sau să le scrie sau pur și simplu poate urmări la laptop documentare despre orice temă.

Că tot am vorbit despre citit, există și cărți cu explicații, cum ar fi 250 de întrebări și răspunsuri.

Jocuri de organizare

Poate încerca să organizeze o anumită zonă a camerei sau se poate construi un cort unde să pretindă că e cercetaș și se află în natură. Nici o curățenie generală în jucării nu ar strica. Și jocul „Ce încape într-un geamantan” poate să reprezinte o formă de organizare, în care copilul învață să facă alegeri și să fructifice spațiul din geamantan, să împacheteze etc.

Jocuri senzoriale

La această vârstă copiii pot deja să facă planșe mai elaborate utilizând plastelina, lutul sau nisipul kinetic. Se pot inspira de pe internet sau pot fi creativi. Pot încerca și cursuri onaline de desen, pictură, sculptură și așa mai departe.

Jocuri de creativitate

Jocurile de construcții, truse tehnice, reparații, chiar și cusutul sau crosetatul, realizarea de obiecte DIY pot reprezenta idei interesante pentru această vârstă.

Pictatul sau, dacă au un instrument muzical, învățarea și exersarea la acesta reprezintă alte posibilități de a pretece util timpul. Lecțiile online de pictură, învățarea cercului cromatic sau urmarea altor cursuri poate fi de asemenea o activitate interesantă. Copiii pot chiar să înceapă să învețe o limba străină prin cărți atractive sau jocuri prin care numesc diferite obiecte.

Activități fizice

Copiii au zilnic nevoie de activitate fizică. Pot învăța online pasi de dans, coregrafii ușoare sau pot dansa liberi, pot face aerobic pe muzică sau se pot distra cu exerciții de yoga pentru copii. Părinții pot face exerciții împreună cu copiii.

Împreună cu adulții

Copiii pot fi implicați, într-um spirit jucăuș, în activitățile părinților, cum ar fi gătitul, sortatul rufelor pentru spălat, ajutorul la curățenie (își pot curată ei jucăriile preferate), reparația unor obiecte stricate etc.

Jocurile de rol

Cu cât copilul este mai mare, cu atât este posibil să fie mai dificil de jucat. Însă pot fi găsite idei practice, cum ar fi: 10 minute ești părintele. Când copilul este mai mic puteți juca aceste jocuri cu ajutorul jucăriilor, așa cum am scris la copiii de vârstă mai mică.

Alte jocuri:

Mima: cineva mimează un cuvânt care poate reprezenta orice și ceilalți trebuie să ghicească;

Fazan;

Jocuri de cărți, șah și alte jocuri de societate;

Origami;

Puzzle complicate, lego, jocuri de memorie (de exemplu puneți cărți pereche, apoi întoarceți pe rând și copilul trebuie să își amintească unde a văzut perechea);

Bunele maniere și igienă: la masă, salutul, jocuri la baie care îl ajută să învețe să își facă singur igienă și așa mai departe;

Cărți și caiete de activități;

Atlasul anatomic, harta lumii;

Nu te supără frate;

Cusături, împletituri, realizarea de brățări, lanțuri, decorațiuni;

Activități DIY;

Jocuri de logică (de exemplu avioane pe foaia de matematică) și ghicitori;

Muzee care permit vizită virtuală;

bataia cu perne;

alfabetul inteligentei emotionale, disponibil aici pe grupe de varsta

Va invit să adăugați idei în aceste liste!

