Care sunt cele 3 iubiri si cele 2 ispite de Sarbatori?

iubirea de Dumnezeu, sau orice alta forma sau sintagma am folosi pentru Marele Creator. Cel datorita caruia exista lumea cunoscuta dar si cea necunoscuta pe care ne dorim sa o aflam. Daca vrei sa stii daca exista Dumnezeu, mergi intr-o sectie de bolnavi de cancer, intr- o zona in care posibilitatile de a avea mancare, lumina sau cladura sunt limitate si uita-te la cei care primesc sanatate, mancare sau o imbratisare. Vei vedea ca Dumezeu exista, ca se naste de fiecare data in care noi respectam porunca de a-ti iubi aproapele. Acea porunca pe care daca nu ai privi-o ca pe o obligatie, ai simti cu adevarat ca sublima bucurie este reprezentata de ceea ce oferi, nici pe departe de ceea ce primesti. Pentru ca lumea este facuta pentru a oferi, de la flori, complimente sau surprize, gandite sau simtite pentru a-ti stimula sufletul si ideea de a te inalta independent de mediul tau, dincolo de norii bucuriei produse celorlati. Pentru ca nimic nu se poate compara, cu bucuria pe care o poti simti, atunci cand oferi, vanzand in ochii celuia de ii oferi ceva magia Craciunului, si mai mult decat atat, magia celui care se naste oferindu-se spre bucurie.