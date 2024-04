Îți dorești o femeie frumoasă și deșteaptă, dar ești pregătit pentru ea?

Cam așa ar rezuma majoritatea bărbaților pe care îi cunosc ceea ce caută: o femeie frumoasă și deșteaptă! Foarte bine, nimic de zis, în fond, oricine are dreptul să viseze.

Problema este alta și anume, atunci când întâlnești o astfel de femeie, tu ești pregătit pentru ea? Știi cum să te comporți cu o astfel de femeie? Ceea e ești tu reprezintă suficient de mult pentru ca o astfel de femeie să aibă motive să observe că exiști?

Așa e că niciodată nu-ți pui astfel problema? Tu doar cauți absolutul și superlativul în femeile pe care le cunoști, dar niciodată nu te întrebi cine ești tu și dacă meriți o astfel de femeie. Bine, nu-ți place cuvântul „meriți”. Ok, atunci dacă știi cum să te comporți cu o astfel de femeie, dacă ai capacitatea de a o înțelege și de a-i oferi ceea ce ea are nevoie, chiar dacă asta, de cele mai multe ori, nu are nimic de a face cu ceea ce credeai tu că ar avea nevoie și și-ar dori o femeie.

