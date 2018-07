Fiecare femeie își dorește să își perfecționeze abilitățile în arta machiajului. Trebuie doar să fim atente la câteva trucuri eficiente pe care makeup artiștii le repetă mai tot timpul.

Astăzi descoperim împreună care sunt cele mai utile sfaturi pentru un look mereu fresh și elegant.

Trucuri pentru machiajul feței

1. Asigură-te că fondul de ten pe care îl ai este cel potrivit pentru tine. Pentru a îl testa, aplică-l pe linia maxilarului (și nu pe mână) și așteaptă câteva minute. Majoritatea fondurilor de ten oxidează în momentul în care se usucă pe ten, schimbându-și astfel nuanța.

2. În cazul în care îți dorești un fond de ten care să conțină și primer, și concealer, îți recomand Face Finity de la Max Factor. Acesta este un produs 3 în 1: fond de ten lichid cu baza de machiaj și corector incluse pentru un aspect perfect pentru întreaga zi.

Face Finity are SPF 20 și are o formulă avansată de apă-in-silicon care nu conține ulei și conferă o acoperire mare. Fondul de ten are un aspect mat și o finisare perfectă. Baza de machiaj netezește pielea, iar corectorul retușează imperfecțiunile.

3. După aplicarea fondului de ten pe față, coboară ușor și în zona gâtului și linia decolteului pentru un aspect natural.

4. Dacă ești presată de timp și vrei să îți reîmprospătezi instant aspectul, cel mai bun prieten al tău va fi, cu siguranță, iluminatorul. Pentru un look fresh, aplică iluminator pe zona superioară a pomeților, pe vârful nasului și pe buza superioară, în arcul lui Cupidon.

Trucuri pentru machiajul ochilor

5. Pentru a deschide zona ochilor, aplică un fard pastelat, într-o nuanță cât mai deschisă, în colțurile interioare ale ochilor. Folosește același fard și pe arcadă, fix sub linia sprâncenelor.

6. Dacă ai aplicat un eyeliner negru (sau într-o altă nuanță închisă) și vrei să retușezi codița, folosește un bețișor de ureche umezit cu apă pentru a corecta cu precizie, fără să fii nevoită să ștergi tot machiajul realizat.

7. În perioada verii, există o mare șansă să transpiri și machiajul aplicat pe ochi să se strângă. Ce poți face pentru a preveni acest lucru? Este foarte simplu - după aplicarea fardurilor, aplică un strat subțire de pudră pentru a fixa machiajul.

8. Evită aplicarea unui nou strat de mascara. În loc să faci acest lucru, încearcă să aplici din prima produs pe toate genele, ducând peria cât mai aproape de baza genelor. Acest truc te va ajuta să arcuiești și să alungești genele.

9. Ultimul truc pentru machiajul ochilor. Dacă ai ochii mici sau obosiți, folosește un creion într-o nuanță deschisă (bej deschis sau chiar alb) pe partea interioară a pleoapelor. Astfel, ochii vor părea mai mari, iar privirea mai înviorată.

Trucuri pentru machiajul sprâncenelor

10. Când vine vorba de machiajul sprâncenelor, este important să ții minte că mai puțin înseamnă mai bine. Folosește un fard în aceeași nuanță (sau doar cu o nuanță mai închisă) cu nuanța naturală a firelor de păr.

11. Nu aplica foarte mult fard pe colțurile sprâncenelor. De asemenea, trasarea liniilor trebuie să se facă treptat astfel încât sprâncenele să aibă un look cât mai natural.

12. Pentru a contura mai mult sprâncenele, folosește un corector de jur împrejurul acestora.

Trucuri pentru machiajul buzelor

13. Poți da forma buzelor chiar și fără utilizarea unui ruj. Cum? Cu ajutorul unui corector. Ce trebuie să faci: aplică un corector în colțurile exterioare ale gurii pentru ca buzele să pară mai mari și mai voluminoase.

14. Pentru ca machiajul buzelor să reziste întreaga zi, poți folosi un strat de pudră înainte și după aplicarea rujului.