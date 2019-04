Află cum poți să ai un ten radiant și luminos până la vacanța de primăvară

Trecerea de la frig la cald a afectat tenul într-un fel sau altul, lăsându-l tern și lipsit de strălucire.

comunicat de presa

Vremea frumoasă, copacii înfrunziți, florile înmiresmate, toate acestea reprezintă motivele pentru care iubim primăvara, iar dacă ne gândim și la vacanța din acest sezon, am putea spune că este un anotimp perfect. Din păcate, trecerea de la frig la cald a afectat tenul într-un fel sau altul, lăsându-l tern și lipsit de strălucire. Pentru că mai este puțin până la această vacanță mult așteptată și fiecare femeie își dorește o piele cât mai radiantă, Life Care® ți-a pregătit câteva sfaturi care te vor ajuta să obții un ten luminos și catifelat.

1. Aplică o cremă de zi cu ingrediente active

Ți s-a întâmplat să folosești o cremă pentru o perioadă lungă de timp, și cu toate acestea, să nu aibă niciun rezultat? Asta din cauza faptului că ingredientele conținute nu sunt destul de putenice încât să poată acționa în profunzime. Înlocuiește astfel de creme, cu cele profesionale și ideal ar fi să conțină ingrediente BIO. Crema hidratantă de zi Biotissima® aduce o nouă tehnologie bazată pe reactivarea procesului de regenerare a pielii. Pielea capătă un aspect tânăr, luminos și e protejată întreaga zi. Conținutul bogat în Aloe Vera, Unt de Shea, Jojoba si Măsline, Omega 3, 6 și 9 precum și ingredientele unice Sepilift DPHP (un ingredient revoluționar, certificat ECOCERT, care remodelează pielea, o hidratează și o tonifică) și Lipactive Inca inchi împrospătează, hidratează și atenuează ridurile.

2. Dormi suficient

Nu degeaba se numește „somn de frumusețe”. Numărul de ore dormite reprezintă un factor care influențează semnificativ starea tenului tău. Este indicat să dormi 7-8 ore pe noapte pentru ca întreg organismul să se poată regenera. Ți s-a întâmplat de nenumărate ore să te trezești cu cearcăne, fața umflată, pielea iritată, tomcai datorită faptului că nu ai lăsat celulele îndeajuns de mult să se regenereze. Așa că renunță la nopțile albe și încearcă sa te odihnești cât mai multe pentru a avea o piele fină și luminoasă.

3. Aplică neapărat o cremă de noapte

Dacă tot am vorbit de somn, este foarte important ca înainte de culcare să aplici o cremă specială. De ce? Pentru că în timpul nopții are loc procesul de regenerare, iar aducând un aport nou de ingrediente pielii, îi vei oferi un plus de nutrienți necesari. Formula nouă din Crema nutritivă de noapte Biotissima® are la bază cele două ingrediente revoluționare: Sepilift DPHP și Lipactive Inca Inchi care ajută și susțin acest proces în timpul nopții. Aplicată în fiecare seară, aceasta oferă acțiune triplă de tonifiere asupra țesutului epidermic, activitate de hidratare îndelungată și activitate antirid de lungă durată.

Ținând cont de aceste 3 sfaturi foarte ușor de pus în practică, tenul își va recăpăta rapid luminozitatea și va afea un aspect radiant.