LUNA mini 3, cel mai inovator device de curatare din toate timpurile

FOREO prezinta noul LUNA mini 3, device-ul care iti va schimba pentru totdeauna rutina de curatare

comunicat de presa

-Avand caracteristici revolutionare integrate, precum functia “Glow Boost” si “Gaseste-mi LUNA”, acesta devine cel mai inovator device de curatare din toate timpurile - FOREO anunta ca cea mai mare inovatie in materie de curatare faciala se va regasi pe rafturi incepand de astazi. Noul LUNA mini 3 livreaza clientilor cea mai noua tehnologie pentru curatarea pielii, atat de iubita de celebritati, ducand gama de curatare LUNA la un alt nivel. Cu noua caracteristica “Gaseste-mi LUNA” si “Glow Boost”, acest device claseaza FOREO pe harta frumusetii ca un adevarat deschizator de drumuri.

Lansarea este doar o parte din noile inventii inovatoare, incepand de la gama iconica LUNA care a castigat inimile a peste 20 de milioane de oameni din intreaga lume. LUNA a transformat perspectiva oamenilor asupra rutinei de curatare si modul in care ea este realizata, inca din 2013. Astazi incepe o noua era pentru LUNA care marcheaza un moment special in istoria brandului FOREO. Este cel mai bun device LUNA inventat vreodata si este cel mai mare update tehnologic pentru cel mai bine vandut beauty gadget din toate timpurile – LUNA mini 2.

De-a lungul celor 6 ani, FOREO a experimentat succesul si a devenit brandul de skintech cu cea mai rapida crestere din lume. Initiand o noua generatie de beauty-device-uri, usor de utilizat, chiar din confortul casei tale, FOREO ofera accesul la tratamente de lux accesibile pentru toti utilizatorii. Brandul depaseste granitele continuu, pentru a aduce cele mai noi update-uri tehnologice si inovatii pentru peste 20 de milioane de oameni din intreaga lume.

LUNA mini 3, controlata cu ajutorul aplicatiei, a fost timp de 4 ani aflata in proces de dezvoltare, iar debutul este unul nemaivazut pana acum, caci aceasta are integrata functia revolutionara “Glow Boost” incorporata prin care poti obține o curatare intensa de 30 de secunde ce iti ofera imediat un look impecabil printr-un simplu clic de buton si optiunea “Gaseste-mi LUNA”, conectata la Blootooth si controlat prin aplicatia FOREO, te asigura ca dispozitivul iti va fi mereu la indemana. Ambele functii duc gama LUNA, deja premiata, catre un alt nivel.

In stilul autentic FOREO, cererea pentru LUNA mini 3 inregistreaza un nivel record dupa lansarea produsului in China si pre-lansarea pentru membrii LUNAtics Club, unde peste 3 milioane de device-uri au fost comandate. Fii primul care pune mana acest nou device la pretul de 799 lei exclusiv in magazinele Douglas sau online pe www.douglas.ro si www.foreo.com