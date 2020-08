Un păr sănătos este un accesoriu care nu se va demoda niciodată!

De-a lungul timpului părul meu a trecut prin nenumărate schimbări: de la coafuri, la tunsori și la culori cât mai aprinse. Țin minte că undeva prin clasa a Xa, m-am întors acasă cu părul vopsit verde, iar la un an distanță, îl aveam albastru. Bineînțeles că acești factori externi mi-au făcut părul să arate din ce în ce mai rău, să se rupă și să se deterioreze pe zi ce trece. Acum puțin timp am spus STOP și am început să evit folosirea plăcii de păr, a ondulatorului și a vopselei, iar odată cu aceste schimbări, mi-am achiziționat și produse potrivite pentru tipul meu de păr. Cu răbdare și cu o îngrijire corectă a părului, am început să văd rezultate, așa că am decis să vă prezint și vouă câteva produse pentru părul deteriorat care pe mine m-au ajutat.

5 produse pentru părul deteriorat

Șampon cu ulei de argan pentru părul uscat și deteriorat

Un produs specific de curățare pentru părul fragil, indisciplinat și tern. Este o formulă specială dedicată îngrijirii părului fragil, perfect pentru utilizare frecventă, combină uleiul de argan cu acțiunea hidratantă a sâmburilor de struguri bio. Este caracterizat de parfumul special, curăță părul cu delicatețe. Cu fiecare spălare părul devine mai mătăsos, mai strălucitor, mai ușor de aranjat.

Șampon cu keratină și proteine de cașmir

Ideal pentru restructurarea și revigorarea părului, îngrijește părul deteriorat care are nevoie de atenție specială. Keratina și proteinele de cașmir cu formă cationică au acțiune reparatoare și protectoare. Cu fiecare spălare, parul devine mai ușor de aranjat, este mai moale, plin de forță și vitalitate.

Mască cu ulei și unt de argan pentru părul deteriorat

Un adevărat tratament de frumusețe pentru părul subțire, dezordonat și uscat. Îmbunătățește strălucirea și efectul mătăsos în numai 3 minute, oferind hrană suplimentară firului de păr. Formula bogată în ingrediente active pe baza de plante, combină uleiul și untul de argan cu vitamina E.

Balsam-cremă cu ulei de nucă de cocos și extract de lime

Această cremă-balsam hidratează, descurcă, oferă un aspect mătăsos și strălucire părului deteriorat, mai ales după o zi petrecută la plaja. Senzația neplăcută a părului uscat, stresat de expunerea la soare este înlăturată de acțiunea acestui produs îmbogățit cu extract de lime și ulei de cocos. Încă de la prima aplicare, parul este mai strălucitor, ușor de aranjat și extrem de catifelat.

Tratament pentru păr cu keratină și cașmir

Doar 1 minut pentru a reda viața părului deteriorat și fragil. Rezistența acestui tratament se datorează formulei sale care este îmbogățită cu Keratină și Cașmir care îngrijește părul, devine ușor de aranjat, moale și strălucitor. Modul de utilizare este unul foarte simplu: folosiți produsul după șamponare pe părul umed, distribuiți conținutul necesar pe lungimea părului, în special la capete și lăsați să acționeze timp de 1 minut, apoi clătiți bine.

Sursă foto prima pagină B-D-S Piotr Marcinski/Shutterstock