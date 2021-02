Farmec lansează vârful inovației sale pe segmentul antirid și o anunță ambasador pe Catrinel Menghia

Perfect Look, succesorul formulei antirid inventate de cercetătoarea Ana Aslan, care a cucerit de mai bine de 50 de ani nume internaționale faimoase, ajunge acum pe masa de machiaj a lui Catrinel Menghia, una dintre cele mai de succes românce ale momentului.

comunicat de presa

Farmec lansează oficial vârful inovației sale pe segmentul antiaging, prin extensia de gamă Gerovital H3 Evolution Perfect Look, și își reconfirmă poziția de lider pe această nișă.

Compania a investit 1 milion de euro în dezoltarea acestei linii și a numit-o ambasador de brand pe Catrinel Menghia, actriță și top model internațional.

Evenimentul de lansare al Perfect Look a fost realizat cu ajutorul Virtual Production Studio și cu o tehnologie de transmisie în timp real.

Farmec, cel mai mare producător român de cosmetice, a început anul în forță: a lansat oficial vârful inovației sale pe segmentul antirid, linia Gerovital H3 Evolution Perfect Look, și a cooptat-o pe actrița și top modelul internațional Catrinel Menghia ca ambasador. Cu marca Gerovital, compania clujeană marchează două rezultate importante: își reconfirmă poziția de lider pe segmentul antirid în 2020, iar fiolele cu 5% acid hialuronic din gama Gerovital H3 Evolution sunt în continuare cel mai bine vândut produs de pe această nișă.

Un milion de euro, investiți în ultima noutate antirid

În laboratorul Farmec din Cluj-Napoca, în acord cu ritmul amețitor impus de evoluția tehnologiei și a științei, timpul curge repede. Se testează formule noi, se combină ingrediente, se testează din nou, totul pentru a face față poate celei mai mari provocări a secolului XXI, îmbătrânirea populației. În acest iureș, Farmec creează vârful inovației sale pe segmentul antirid, o formulă inovatoare, compusă din acid hialuronic 4D și ulei natural de trandafir sălbatic. „Acidul hialuronic 4D este un complex antirid, ce conține patru dimensiuni moleculare diferite și pătrunde atât în epiderm, cât și în derm, având beneficii multiple: de la efectul de hidratare imediată la suprafața pielii, la pătrunderea în straturile profunde, pentru a stimula capacitatea de apărare naturală și activarea procesului de reparare a pielii. După ce am testat mai multe variante de rețete, combinația dintre acest tip de acid hialuronic 4D și uleiul din semințe de trandafir sălbatic ne-a convins că este formula pe care o căutam – pentru a satisface nevoile actuale ale consumatoarelor noastre, având o acțiune duală, atât de îngrijire, cât și de înfrumusețare, și un efect radiant imediat, cu un ton natural de roz.”, a explicat Claudia Pălăcian, Manager de Produs în cadrul companiei.

Această lansare vine să întărească poziția de lider a companiei clujene pe segmentul antiaging. Investițiile direcționate spre dezvoltarea acestei game se ridică la aproximativ un milion de euro. „În urmă cu zece ani, am lansat gama Gerovital H3 Evolution, care a fost extraordinar de bine primită de consumatoare. Marcăm aniversarea cu o inovație și cu un nou ambasador, Catrinel Menghia, care întruchipează întru totul modelul feminin pentru care a fost creat Gerovital H3 Evolution: femeia matură, preocupată de evoluția sa pe plan personal și profesional, care emană, înainte de toate, o frumusețe naturală și autentică.”, a declarat Mircea Turdean, Directorul General al Farmec.

Un parteneriat născut sub semnul evoluției

Perfect Look, succesorul formulei antirid inventate de cercetătoarea Ana Aslan, care a cucerit de mai bine de 50 de ani nume internaționale faimoase, ajunge acum pe masa de machiaj a lui Catrinel Menghia, una dintre cele mai de succes românce ale momentului. „Am o legătură emoțională profundă cu acest brand. Când derulez amintirile din copilăria mea, o văd pe mama folosind produsele Farmec. După atâția ani, am ajuns să le folosesc și eu și, mai mult decât atât, să fiu ambasadorul mărcii Gerovital H3 Evolution în lume. Întâlnirea noastră nu a fost deloc întâmplătoare. Această gamă a evoluat constant, pentru a spriji femeia modernă în parcursul său, cu formule menite să-i conserve tinerețea și să-i dea încrederea că poate să se autodepășească. Eu fac parte din această generație, mi-am construit cariera prin multă muncă, fără să ard etape, pentru că mi-am dorit să evoluez într-un ritm firesc, așa că am rezonat din primul moment cu această misiune a companiei. Îmi doresc ca, împreună cu Farmec, să inspirăm cât mai multe femei să evolueze constant spre versiunea lor mai bună”, a spus Catrinel Menghia.

Lansare din altă lume

Lansarea Perfect Look și anunțarea parteneriatului cu Catrinel Menghia au avut loc în cadrul unui eveniment privat online, realizat cu ajutorul Virtual Production Studio, o tehnologie unică în România, menită să estompeze granița dintre lumea virtuală și cea reală. Astfel, a fost recreat universul spectaculos din spotul Gerovital H3 Evolution Perfect Look, pentru a servi drept loc de întâlnire între Catrinel Menghia și participanți.

„Nu am avut niciodată dorința aceasta arzătoare de a ajunge foarte sus, cu orice preț. Am plecat de la cea mai mare agenție de modeling din New York când am simțit că nu rezonez cu filosofia oamenilor de acolo. Mai târziu, după filmările pentru, am întrerupt colaborarea cu cea mai cunoscută agenție din Los Angeles, pentru că nu cred în mirajul hollywoodian. Am ales să nu mă arunc cu capul în față, ci să-mi păstrez identitatea și să fac pași mici în față. Așa, am ajuns să lucrez cu unele dintre cele mai importante branduri din lume și cu rezigori mari, care m-au format ca actriță”, a povestit Catrinel, care urmează să publice o carte inspirată din copilăria ei și să regizeze primul său film. “Am plasat acțiunea filmului în anii ’60. Cât privește subiectul, vă pot spune doar că aduce în discuție povestea unor adolescente care fac cunoștință, pentru prima dată, cu dragostea.”, a dezvăluit actrița.

Farmec se așteaptă să mențină trendul ascendent în vânzări pe segmentul antirid și previzionează o creștere de 20% pentru gama Gerovital H3 Evolution până la finalul anului în curs. Compania clujeană a încheiat primele 11 luni din 2020 cu o cifră de afaceri de 263,5 milioane de lei, în creștere cu 8,2%, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Despre Farmec S.A. Cluj-Napoca

Farmec S.A. Cluj-Napoca, cel mai mare producător de cosmetice cu capital 100% românesc, rămâne un brand emblemă pentru România. Portofoliul companiei impresionează o lume întreagă prin produse moderne, concepute în laboratoare performante. Compania are certificare internaţională GMP și comercializează produsele din portofoliu în aproximativ 30 țări.

În februarie 2021, reţeaua de magazine de brand deţinute de Farmec cuprinde 8 magazine Farmec, localizate în Cluj-Napoca, Arad, Brașov, Sibiu, Târgu Mureș și Timișoara, 22 magazine Gerovital care se găsesc în București, Brașov, Constanța, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Ploiești, Suceava, Iași, Piatra Neamț, Galați, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș şi Râmnicu Vâlcea.

