Like a pro: tratamentele faciale de primavara

Se apropie un nou sezon in care sa ne testam rezoutiile de frumusete create la trecerea in 2021 si simti deja ca te pierzi prin multitudinea de proceduri disponibile pe piata? FOREO este alaturi de tine cu o selectie a celor mai eficiente tratamente de frumusete si a catorva trucuri extra care sa te ajute sa intampini primavara cu zambetul pe buze. De la solutii radicale la tramente spa efectuate acasa, iata ce trebuie sa ai in vedere:

Periodicitatea - atunci cand te decizi pentru o procedura cosmetica, trebuie sa te asiguri ca poti urma cadenta indicata de dermatologul sau cosmeticianul tau, la fel si a accepta posibilele efecte nedorite precum roseata, descuamare, edem-uri etc. Urmeaza doar tratamentele fata de care poti fi perseverenta, fie ca vorbim de o masca sau de un filler chirurgical. Anotimpul - procedurile care presupun sensibilizarea tenului precum peelig chimic sau orice tip de laser se fac in perioade cu indice UV scazut (toamna si iarna). Orice exceptie de la aceasta regula poate rezulta in pete, chiar daca folosesti filtru UV. Bugetul - calculeaza dinainte costul total al procedurii insumand toate sedintele de care ai nevoie pentru a obtine rezultatele dorite. Astfel iti va fi mai usor sa decizi asupra caror tratamente sa te opresti. Stralucire Indiferent de tipul de ten, primavara este nevoie de un boost suplimentar de ingrijire pentru a-si recastiga stralucirea si prospetimea. Radical: Cele mai popularea proceduri sunt mezoterapia - injectarea unor vitamine si enzime adanc in epiderma si terapia vampir - in care plasma din sangele tau vine extrasa si reinjectata in piele. Spa: tratamentele cosmetice la salon in 3 pasi (curatare, preparare si hidratare) care utilizeaza termotehnologia si LED terapia. Smart: dispozitivul UFO2 de la FOREO impreuna cu masca Glow Addict ofera acasa in doar 90 de secunde un tratament pentru stralucire cu efecte imediate, utilizand crio, termo si LED terapia. Rezultate garantate pentru utilizare de 3 ori pe saptamana. Rejuvenare Radical: Microneedlingul genereaza o serie de mici lezuni in piele ceea ce forteaza mecanismul de regenerare al tenului, rezultand o piele mai tanara si un aspect mai uniform. Spa: Radiofrecventa genereaza caldura in straturile profunde ale epidermei ceea ce stimuleaza producerea de colagen si elastina. Smart: dispozitivul UFO 2 + masca Youth Junkie. Tehnologia de incalzire blanda si super-rapida inmoaie instantaneu si pregateste pielea pentru a infuza ingrediente din masca si mai profund, la o temperatura optimizata de 45 °C. Rezultate vizibile pentru utilizare de 2 ori pe saptamana. Revitalizare Radical: liftingul cu fire repozitioneaza tesaturile pentru a reda aspectul proaspat si odihnit al tenului, actionand in zonele unde pielea este mai lasata si lipsita de vitalitate. Spa: Crioterapia determina vasele de sange sa se contracte si sa se dilate intr-un ritm accelerat, ceea ce permite substantelor active din tratament sa penetreze mai adanc si sa actioneze intens la nivelul tenului. Smart: un tratament saptamanal cu UFO 2 in combinatie cu masca Shimmer Freak revitalizeaza si improspateaza pielea. Componenta de Cryo-terapie raceste instantaneu pielea, oferind un aspect mai ferm si mai ridicat, in timp ce micsoreaza porii si reduce umflaturile. Asadar indiferent de nevoile specifice ale tenului tau trebuie sa iei in considerare faptul ca noile tehnoilogii sunt disponibile la tine acasa si promit rezultate uimitoare care te for face sa raresti vizitele costisitoare de la salon. Pana la urma tot ce ne dorim este un ten curat, ingrijit si stralucitor. Beneficiaza de un set de masti activate UFO gratuit pentru achizitia unui aparat UFO doar pe www.notino.ro