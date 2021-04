Cum să-ți faci manichiura în luna aprilie, în funcție de zodie

Berbecii sunt în centrul atenției în această perioadă, iar luna aprilie vine la pachet cu multă încredere, speranță și dragoste. Te-ai gândit până acum că este timpul să-ți faci manichiura în funcție de zodie? Dacă primăvara aceasta nu a venit către tine cu prea multă inspirație, lasă-ne să facem noi asta cu câteva sugestii.

comunicat de presa

Berbec

Pentru Berbeci, culoarea lunii este Do you Lilac It? de la OPI. Această nuanță delicată de mov este perfectă pentru energia pe care o transmite această primăvară. Movul este o culoare puternică reprezentată de capacitatea fizică și, cum intuiția este la cote maxime în această perioadă, optează pentru această nuanță pentru a atrage frecvent această vibrație.

Dragoste: Atât pentru Berbecii singuri, cât și pentru cei care se află deja într-o relație, dragostea apare la orizont. Este o perioadă ideală de a forma conexiuni puternice sau de a le întări pe cele deja existente. Nu îți este teamă să spui ce gândești, dar asigură-te și că îi asculți pe cei din jur. Cea mai mare provocare pentru un Berbec este acela de a menține legăturile.

Carieră: Te descurci excelent să începi noi proiecte, dar nu și să le termini. Vei fi inspirat să dai startul unor noi proiecte fără măcar să le termini pe cele de care te-ai apucat deja. Folosește toată energia pentru a te concetra pe task-urile pe care trebuie să le îndeplinești.

Bani: Bani și abundența sunt cuvintele cheie din următoarea perioadă. Cu toate astea este posibil să ai ceva dificultăți în menținerea lor, mai ales când vine vorba de creșterile financiare substanțiale. Ce zici dacă ai încerca să și economisești?

Sănătate: Stresul și anxietatea în această perioadă bat la ușă așa că nu lăsa lucrurile mărunte să-ți perturbe liniștea.

Taur

Culoarea lunii pentru Taur este Gelato on my Mind de la OPI. Această nuanță de albastru-verzui oferă o senzație de calmitate.

Dragoste: Ai învățat o lecție despre dragoste, de data aceasta într-un mod sănătos. Poate că vei fi provocat de persoane noi și situații similare, dar aceste situații sunt flexibile și adaptabile la schimbare câtă vreme ești dispus să oferi răbdare și timp. Comunicarea făcută cu respect este cheia, dar pentru Taurii singuri, ieșirile cu noi persoane nu par să fie tocmai ceva stabil.

Îți croiești propriul drum, dar asigură-te că te odihnești suficient, pentru că în felul acesta vei funcționa mai bine. Setarea unui program consistent cu un timp adecvat pentru muncă și somn te va ajuta să menții un echilibru.

Bani: Ești tentat să cheltuiești mai mult decât de obicei, dar nu este nimic în neregulă cu asra. Dacă în general ești foarte practic cu resursele tale, o formă de îngrijire este să-ți faci mici surprize. Dacă tinzi să cheltuiești mai mult decât câștigi, evită cumpărăturile extra.

Sănătate: Ai nevoie de confort și sprijin, iar acestea se traduc de multe ori ca dragostea pentru mâncare, iar cel mai bun lucru pe care-l poți face este să începi să mănânci sănătos.

Gemeni

Culoarea lunii pentru nativul Gemeni este Hollywood & Vibe de la OPI. Această nuanță subtilă de roz este ideală pentru o nouă fază a vieții tale, una mult mai clară.

Dragoste: În momentul de față trebuie să faci față relațiilor în care ai intrat sau nu te-ai arătat disponibilă emoțional. Pentru a-ți atrage partenerul trebuie să-ți dorești cu adevărat să fii intimă și vulnerabilă. Fiecare dintre voi are nevoie de o prietenie apropiată înainte de intimitate. La rândul ei, și prietenia poate fi intimă.

Carieră: Concentrează-te pe lucrurile importante pentru a putea menține consistența. Această energie este temporară, așa că nu o lăsa să nască frustrări. Ai o minte ascuțită, iar capacitatea ta de a fi flexibilă și adaptabilă schimbărilor te va ajuta.

Bani: Mulți dintre voi așteptați suișuri și coborâșuri în această perioadă. Energia lui Uranus este întotdeauna nesigură, așadar dă-ți silința să-ți gestionezi banii.

Sănătate: Problemele de spate sunt destul de comune atunci când ești anxios în privința prezentului, viitorului sau trecutului. Durerile lombare reprezintă trecutul, cele de mijloc prezentul, iar cervicala viitorul. Practică yoga, stretching, meditație și exerciții de respirație.

Preț recomandat de vânzare – 47 lei/buc