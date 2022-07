Corina Allan (pasagera.ro), ambasador Paula’s Choice: Succesul profesional se obține dacă alegi o profesie care îți place

Fiecare femeie are micile ei ritualuri de frumusețe, acele mici gesturi prețioase care contribuie la starea de bine e fiecăreia dintre noi.

Despre rutina de îngrijire, dar și despre succesul profesional am stat de vorbă cu Corina Allan (pasagera.ro), ambasador Paula’s Choice România.

1. Dacă te-ar întreba cineva cine este Corina de azi față de Corina de acum 5 ani, ce i-ai spune? Ce s-a schimbat, ce a rămas la fel?

Viața mea este în permanentă schimbare pe toate planurile, dar principiile și valorile după care mă ghidez au rămas aceleași. După 40 de ani am devenit mai răbdătoare și mai puțin impulsivă, pentru mine a fost un prag psihologic destul de dificil care m-a maturizat și mi-a schimbat așteptările pe care le aveam de la mine și oamenii din jurul meu.

2. Dacă ar fi să rezumi pe scurt parcursul tău profesional până în acest moment, cum ar arăta acest rezumat?

Am lucrat în foarte multe domenii, însă cel mai important pentru mine este consilierea pentru îngrijirea pielii. După ce m-am luptat cu acneea din copilărie, după naștere am decis că trebuie să aflu de ce nu reușesc să am un ten fără erupții, fără puncte negre, pete și alte probleme. Am început să citesc jurnale medicale pentru a înțelege cum anume funcționează pielea, care sunt ingredientele active și ce efecte au, iar în timp am reușit să am tenul pe care mi-l doream.

Am fost dezamăgită de toate informațiile despre îngrijirea pielii afectată de acnee disponibile în limba română și am început să scriu articole cu tot ce învățasem până atunci. Pentru că în 2011 pasagera.ro era singurul blog de acest gen, scris de o persoana care a trecut prin toate problemele prezentate în articole, cu un limbaj pe înțelesul tuturor, fără reclame sau costuri, a devenit în scurt timp cel mai apreciat blog cu sfaturi pentru îngrijirea pielii. Scopul meu a fost și este în continuare, de a ajuta pe oricine dorește, să își înțeleagă pielea și să aleagă produsele potrivite pentru a obține rezultatele dorite.

Blogul a crescut într-un timp record și a atras atenția televiziunilor, fiind singurul consultant cosmetic autodidact care prezenta informații despre îngrijirea pielii, am fost invitată în diverse emisiuni. Între timp am terminat școala de cosmetică care îmi dă dreptul să practic consultanță și tratamente cosmetice în cabinet și am prezentat companiei Paula’s Choice Skincare un plan de afaceri pentru a intra pe piața din România din dorința de a face produsele accesibile.

Foloseam deja produsele Paula’s Choice și le recomandam în articole, însă nu erau ușor accesibile, nefiind disponibile în România. Paula’s Choice a acceptat propunerea mea și în acest fel s-a înființa Paula’s Choice România în noiembrie 2012, anul acesta sărbătorind 10 ani de când există acest brand în România.

După 11 ani blogul conține peste 400 de articole despre îngrijirea pielii și este cel mai de preț lucru din cariera mea. Între timp au apărut și alte bloguri sau persoane care oferă informații despre îngrijirea pielii, acest lucru mă bucură la fel de mult ca decizia producătorilor de a formula cât mai multe produse fără parfum, alcool și uleiuri esențiale.

În tot acest timp am susținut o mulțime de seminarii despre îngrijirea pielii în special în București și am lansat oficial în România brandul Paula’s Choice alături de Paula Begoun, autor și fondatoare a brandului Paula’s Choice.

Succesul meu s-a datorat în primul rând pasiunii și dorinței de a învăța cât mai multe despre îngrijirea pielii și apoi dorinței de a împărtăși aceste informații și de a face accesibile produsele care m-au ajutat să am un ten sănătos, fără acnee.

3. Dacă ar fi să enumeri 3 calități care te ajută să îți atingi scopurile profesionale, care ar fi acestea?

Sunt un foarte bun autodidact, tot ce scriu despre îngrijirea pielii am învățat citind jurnale medicale și studii despre ingrediente și afecțiuni cutanate. Urmez diverse cursuri online pe diverse teme complementare, în acest fel am înțeles felul în care trebuie să abordăm îngrijirea pielii ca parte dintr-un stil de viață sănătos în care includem nu doar pielea ci întregul corp, inclusiv mintea.

Empatia m-a ajutat întotdeauna în ședințele de consultanță cosmetică și la scrierea articolelor pe blog, faptul că m-am pus întotdeauna în locul persoanei din fața mea mi-a dat o altă perspectivă asupra așteptărilor pe care le avem în general. Probabil mi-a fost ușor să fiu empatică pentru că am trecut și eu prin majoritatea problemelor cutanate, însă de fiecare dată când am întâlnit o persoană la început de drum cu probleme severe m-am văzut pe mine și am încercat cel puțin să îi dau speranță și soluții concrete pentru ameliorarea problemelor.

Sunt perfecționistă și acest lucru probabil este mai mult un defect decât o calitate, însă dorința de a face totul ‘perfect’ este unul din factorii care au contribuit la cariera mea de blogger, consultant cosmetic și administrator de firmă. Știu că nu există perfecțiune, dar efortul de a încerca să o atingem este mai important decât rezultatul final.

4. De ce are nevoie o femeie pentru a-și atinge scopurile profesionale? E ceva diferit față de ce ar trebui să facă un bărbat?

Din punctul meu de vedere succesul profesional se poate obține dacă alegi o profesie care îți place și care aduce valoare celor din jurul tău. Bineînțeles nimic nu se obține ușor în viață, cel puțin asta este părerea mea, iar succesul profesional vine la pachet cu timpul investit în a învăța constant, cu pasiunea și dedicația pentru a-ți atinge scopul. Cred de asemenea că în viața fiecăruia ar trebui să existe un echilibru între eforturile profesionale și viața personală și că nu există butonul care ne face directori de multinaționale sau influenceri pe Instagram.

5. Paula’s Choice este un punct de reper în zona de skincare, dar dacă produsele nu sunt alese potrivit nevoilor individuale, rezultatele nu sunt neapărat pe măsură. Prin urmare, cum ne dăm seama care sunt produsele ideale pentru fiecare dintre noi?

Nici dacă am înțelege potențialele efecte ale fiecărui ingredient din formula unui produs cosmetic nu am cunoaște efecte acelui produs asupra pielii noastre. Nu este ușor să alegem produsele cosmetice, însă există câteva recomandări după care ne putem ghida.

Începeți prin a stabili o rutină simplă de îngrijire care să includă un produs de curățare, o cremă hidratantă cu protecție solară pentru zi și o cremă hidratantă pentru seară. Treptat puteți adăuga produse complementare, de exemplu un exfoliant cu acid salicilic dacă aveți ten cu exces de sebum sau un exfoliant cu acid glicolic dacă aveți ten normal sau uscat. Următorul produs din rutină poate fi un tratament cu ingrediente active care pot ameliora diverse probleme ale pielii, de exemplu acidul azelaic pentru a reduce erupțiile și petele, retinol pentru a reduce erupțiiile și semnele de îmbătrânire a pielii, niacinamide pentru a reduce porii dilatați, samd.

Folosind diverse produse veți afla ce tip de filtre solare tolerează pielea - protecția solară este dificil de ales pentru că în general textura filtrelor solare este opacă, păstoasă și lipicioasă - și veți afla care sunt ingredientele pe care pielea le tolerează și care sunt efectele acestora. Practic doar după ce ați folosit un produs cel puțin o lună vă puteți face o părere dacă este sau nu de folos.

Totuși, fiecare dintre noi are nevoie de ajutor în alegerea produselor și cel mai simplu sfat este alegerea produselor în funcție de tipul de ten, problemele tenului și bineînțeles bugetul fiecăruia dintre noi - este bine să știm că există produse cu formule foarte bune în toate categoriile de prețuri, însă există ingrediente scumpe cum sunt retinolul și vitamina C care necesită o tehnologie specială pentru stabilizare care se reflectă în prețul final al produsului.

Dacă aveții ten gras alegeți texturi lichide, fluide sau de gel, care să nu conțină prea multe uleiuri, iar daca aveți ten uscat alegeți produse cremoase, care să includă mai mulți emolienți.

Majoritatea brandurilor oferă ajutor în alegerea produselor, cea mai simplă metodă de a alege un produs este să scrieți un mail sau să căutați pe site opțiuni de recomandare, de exemplu la Paula’s Choice România pe site există un formular cu câteva întrebări în urma căruia se trimite o propunere de rutină personalizată.

6. Dacă ar fi să faci un top 5 produse preferate, care ar fi acestea?

CBD Skin Transformative Treatment Milk pentru reducerea sensibilității pielii, iritațiilor și simptomelor cauzate de cuperoză sau rozacee. Este perfect în orice situație când pielea este iritată, roșie, cu mâncărimi sau descuamări.

Clinical 20% Niacinamide Treatment este singurul produs cu rezultate vizibile pentru reducerea porilor dilatați pe care l-am folosit, care în plus uniformizează culoarea pielii. Niacinamide este unul din puținele ingrediente care nu fotosensibilizează pielea și are efecte în reducerea erupțiilor și petelor cauzate de acnee.

Clinical 0.3% Retinol 2% Bakuchiol pentru că are o concentrație de retinol pe care o pot tolera zilnic, conține bakuchiol, un ingredient cu efecte în reducerea porilor dilatați și uniformizarea culorii pielii și este produsul meu anti-aging cu efecte pe termen lung.

Australian Gold Botanical SPF 50 Tinted Face Lotion pentru că este rezistentă la apă și este cea mai matifiantă protecție solară cu filtre minerale pe care am testat-o. Mi-aș dori să existe și varianta fără culoare, dar în afară de Defense Essential Glow SPF 30 eu nu am găsit protecție solară minerală fără culoare care să nu lase peliculă albicioasă pe pielea mea.

Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant este primul produs care a avut efecte vizibile pe tenul meu în urmă cu 11 ani când mă confruntam cu acnee severă. În timp nevoile tenului meu s-au schimbat și nu mai folosesc acest exfoliant, însă a ramas în topul produselor preferate.

7. Cum arată rutina de skincare a unui expert în domeniu?

Rutina mea zilnică pentru îngrijirea tenului este simplă în sensul că folosesc anumite ingrediente active pentru a reduce problemele principale ale pielii mele (porii dilatați și petele) și anume niacinamide, acizi exfolianți, retinol, bakuchiol, acid tranexamic. Scopul meu este să păstrez tenul cu aspect cât mai tânăr și mai sănătos, acest lucru însemnând o piele cu textură și culoare uniformă, cu luminozitate și fermitate naturală. Tenul meu este mixt, pe zona T am exces de sebum.

Dimineața folosesc Calm Cleanser Normal to Dry Skin, un produs de curățare solubil în apă pentru ten uscat, este o preferință personală. Am cel puțin 5-6 produse de curățare preferate pe care le folosesc în funcție de cum îmi simt pielea.

După curățarea pielii folosesc un toner cu acid hialuronic Resist Advanced Replenishing Toner, apoi aplic Clinical 20% Niacinamide Treatment și Peptide Booster. Pentru protecție solară folosesc în fiecare zi din an Defense Essential Glow Moisturizer SPF 30, iar în zilele însorite aplic peste și Australian Gold SPF 50 peste Defense SPF 30 și reaplic în timpul zilei. Nu tolerez filtrele sintetice, folosesc doar filtre minerale pe ten.

Seara îmi încep rutina cu metoda de curățare double cleanse, folosesc mai întâi un balsam hidrofil Omega+ Complex Cleansing Balm și apoi Defense Hydrating Gel to Cream Cleanser. Urmează același toner cu acid hialuronic și un ser pentru reducerea reactivității și sensibilității pielii, unul din produsele mele preferate, CBD Skin Transformative Treatment Milk. Aplic apoi cele două produse tratament pentru estomparea porilor dilatați și menținea culorii uniforme, Clinical 0.3% Retinol 2% Bakuchiol și Clinical Discoloration Treatment. Pentru hidratare folosesc Water Infusing Electrolyte Moisturizer, iar pentru exfoliere folosesc Skin Perfecting 25% AHA + 2% BHA Exfoliant Peel, săptămânal.

Pe lângă produsele din rutină am o colecție impresionantă de produse pentru îngrijirea buzelor, cu protecție solară și fără, am în fiecare moment un balsam pentru buze la îndemână.

8. Ne poți da un exemplu de mit în skincare? O poveste, o legendă urbană, o credință pe care o avem toți și toate, dar de fapt e falsă?

Sunt foarte multe mituri în îngrijirea pielii, însă aș vrea să vă împărtășesc o credință pe care o au majoritatea dintre noi, credință pe care am avut-o și eu înainte să înțeleg ce înseamnă de fapt îngrijirea pielii. Cred că ne dorim foarte mult să existe o cremă, un produs miraculos, care să reducă ridurile, să restabilească fermitatea, să uniformizeze culoarea pielii, să reducă porii, erupțiile și orice altă problemă a pielii. Din acest motiv foarte multe persoane cred că există “o cremă” care rezolve toate problemele tenului și ar prefera să nu o mai folosească după ce s-au rezolvat problemele.

Îngrijirea pielii presupune cel puțin 3 produse de bază enumerate mai sus, folosite zilnic: produsul de curățare, protecția solară pentru zi și crema hidratantă pentru seară. Chiar și persoanele care nu au probleme cu tenul ajung la un moment dat să observe efectele îmbătrânirii cronologice, iar dacă vor dori să reducă pe cât posibil semnele de îmbătrânire și să păstreze pielea cu aspect cât mai tânăr vor avea nevoie de produse formulate pentru aceste beneficii.

Cu cât mai repede începem această rutină simplă de îngrijire a tenului cu atât mai ușor este să reducem semnele de îmbătrânire a pielii și să avem un ten cu aspect sănătos.

9. Dacă ar trebui să oferi un singur sfat de skincare și doar unul singur care trebuie respectat cu sfințenie, care ar fi acesta?

Protejează-te de soare în fiecare zi din an, protecția solară este cel mai important produs din rutina de îngrijire a pielii și se aplică zilnic de la vârsta de 6 luni. Se recomandă evitarea expunerii bebelușilor la soare. Incidența cancerului de piele crește într-un ritm accelerat de la an la an, iar persoanele care au suferit arsuri solare înainte de vârsta de 25 de ani sunt mai predispuse la apariția cancerului de piele după vârsta de 45 de ani.

Expunerea la soare cu intenția de a ne bronza, cu sau fără protecția solară crește riscul de apariție al cancerului de piele. Pentru a evita acest risc protejează pielea de radiațiile solare în funcție de situație cu cremă cu protecție solară, pălărie cu boruri mari, ochelari de soare, umbrelă și haine cu protecție UV.