Must-haves: 6 produse care iti vor transforma viata

Toamna e aici! Si dupa cum stim toate, acest sezon este dedicat selfcare-ului. Odata cu switch-ul vremii spre temperaturi mai moderate, timpul petrecut in casa are tendinta sa creasca. Acesta e momentul in care alegem sa investim mai mult in ingrijirea tenului si a corpului. In urmatoarele paragrafe ai ocazia sa descoperi 6 produse care te vor ajuta sa transformi complet orice rutina de ingrijire pe care o ai in momentul actual.

Parfum Bare Eau de Parfum

Victoria's Secret a anuntat debutul Bare Eau de Parfum, un nou parfum care valorifica puterea individualitatii. Parfumul este definit prin chimia dintre notele fine, care creeaza astfel un miros unic pentru toti cei care il poarta. Nu in ultimul rand, transpune o marturie a simtului distinct al exprimarii de sine, intarind misiunea continua a brand-ului de a motiva toate femeile, indiferent de aparentele acestora.

ESPADA

FOREO, brand-ul suedez de tech beauty, iti ofera un tratament profesional pentru impuritatile tenului. ESPADA este un dispozitiv ce are la baza lumina LED albastra, ce alaturi de vibratiile T-Sonic, diminueaza aparitia cosurilor, a porilor negri sau a punctele negre. Acum e momentul sa iti transformi rutina de ingrijire a tenului!

Blemish Solution

Când te gandesti ca lucrurile nu pot fi mai bune, iti dam de veste ca beneficiile dispozitivului FOREO ESPADA pot fi dublate cu ajutorul acestui produs! BHA+PHA Blemish Solution este gelul care te va ajuta sa obtii pielea perfecta. Formula pe baza de acid salicilic si hamamelis contribuie la curatarea si exfolierea tenului, in timp ce niacinamidele si uleiul de arbore de ceai estompeaza si calmeaza cosurile.

Vitamin C + HA3 Daily Serum

Amway aduce iubitorilor de skincare un produs ce le va schimba complet rutina. Artistry Skin Nutrition Vitamin C + HA3 Daily Serum este un ser ce indeplineste trei functii esentiale in rutina de zi cu zi: ilumineaza pielea si dezvaluie un aspect mai uniform si mai sanatos, reduce vizibil liniile si ridurile si hidrateaza si, nu in ultimul rand, ajuta la prevenirea daunelor vizibile cauzate de factorii din mediul extern, datorita antioxidantilor.

Invisidry Shampoo

Maria Nila a elaborat formula unui sampon uscat de succes. Invisidry Shampoo este un spray-pudra care reimprospateaza parul si scalpul. Formula absoarbe rapid excesul de sebum si ofera un aspect si o senzatie fresh. Cu un nivel de fixare lejer si fara a ingreuna parul, acest produs reuseste sa mentina culoarea si sa protejeze parul de razele UV in acelasi timp.

Quick Dry Heat Spray

Totodata, Maria Nila revine cu un produs care reduce timpul petrecut in ingrijirea parului. Quick Dry Heat Spray detine o protectie termica ridicata, ce reduce simultan timpul de uscare al firelor de par. Formula contine hidrofuge, un ingredient care faciliteaza procesul de uscare, oferind un aspect stralucitor si matasos in acelasi timp.

Acum ca ai descoperit cele 6 produse esentiale ale acestei luni, e momentul sa le incerci. Fii chiar tu martora la efectele transformatoare si bucura-te de un aspect stralucitor si superb!

