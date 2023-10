Rutina suedeză to-go: explorează cum produsele de înfrumusețare pot fi alături de tine în orice călătorie

FOREO, cel mai relevant brand de beauty-tech din lume, este recunoscut pentru redefinirea experiențelor de frumusețe. Una dintre cele mai recente inovații este reprezentată de o rutină suedeză to-go, ideală pentru călătorii planificate sau aventuri neașteptate.

Indiferent unde te afli, menținerea unei rutine de beauty este esențială. Astfel, te invităm să descoperi cum 4 mini-dispozitive FOREO - LUNA 4 go , UFO 3 go, BEAR 2 go și ISSA mini 3 -, îți pot asigura un ten strălucitor în orice loc și la orice oră. Produse minune care încap în orice geantă sau rucsac de călătorie și totodată, te vor ajuta să renunți la compromisuri privind îngrijirea pielii.

Această rutină suedeză to-go este alcătuită din 3 pași și jumătate. În primul rând, este inclusă curățarea facială timp de 1 minut cu LUNA 4 go - pentru o piele curățată în profunzime - acest pas poate fi asociat cu LUNA Micro-Foam Cleanser 2.0 pentru un efect revigorant care hrănește tenul și îl protejează de factorii de stres din mediu.

Al doilea pas include o sesiune de hidratare de 2 minute cu UFO 3 go, un dispozitiv compact care include terapia cu lumină LED și masajul T-Sonic. Acesta este de 10 ori mai eficient și mai rapid decât măștile de față obișnuite, având inclusă tehnologia Hyper-Infusion - feature ce oferă o hidratare imediată și de lungă durată.

Cel de-al treilea pas are în centrul atenției dispozitivul BEAR 2 go. Acesta este varianta mini a celui mai puternic dispozitiv cu microcurent realizat vreodată, având drept obiectiv oferirea unui aspect radiant. BEAR 2 go este compact, ușor de folosit și este dovedit clinic că îmbunătățește semnificativ liniile fine și fermitatea pielii în doar o săptămână. Dispozitivul are incluse 2 tipuri de microcurent și 5 modele de masaj T-Sonic, fiecare având beneficii diferite.

Nu în ultimul rând, ISSA mini 3 este elementul care face ca această rutină to-go să fie completă. În momentul actual este cea mai avansată periuță de dinți sonică și dispune de o combinație de peri de silicon de calitate medicală - care masează ușor gingiile - și peri de polimer PBT mai rezistenți. ISSA mini 3 are rolul de a menține dinții puternici și sănătoși, protejând în același timp gingiile și smalțul dentar de periaj excesiv.

Ceea ce distinge rutina suedeză to-go de restul tehnicilor și tratamentelor de beauty este abordarea minimalistă impecabilă, perfecționată pentru a aduce rezultate maxime. Această metodă simplă, dar eficientă, permite oricui să aibă un ten de vis în doar 7 minute. Sinergia dintre mini dispozitive și produsele de îngrijire este esențială pentru maximizarea eficacității, sporind beneficiile și asigurând pătrunderea în cele mai profunde straturi ale tenului pentru rezultate optime.

Descoperă întreaga gamă de mini-dispozitive FOREO pe notino.ro și foreo.com .

