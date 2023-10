Alin Gălățescu: Femeia modernă are extrem de multe de învățat de la Coco Chanel

Noua Ediție a SOIREES DE LA MODE – a 33a – a celui mai longeviv Eveniment de Fashion Creativ din România, a avut ca Temă: “140 de Ani de CHANEL” – sărbătorind nașterea și Creația lui COCO CHANEL – născută Gabrielle Bonheur – unul dintre marii designeri ai Istoriei Modei, un Icon absolut, un Revoluționar al Modernizării Ideii de Fashion și al luptei de emancipare a femeii – stilistic și ca lifestyle.

În cadrul acestuia, am stat de vorbă cu Alin Gălățescu, mintea și sufletul din spatele Soirees de la Mode despre importanța numelui Coco Chanel în moda și stilul anului 2023.

1. De ce ai ales Coco Chanel ca tematică pentru ediția cu numărul 33 a Soirees de la Mode?

Împlinindu-se 140 de ani de la nașterea ei, a fost evident că acest revoluționar și vizionar designer emblematic în istoria modei devine tema ediției cu numărul 33. A fost un șoc această complexitate a personajului și a viziunilor sale devenite emblematice. Spectacolul s-a numit 140 de ani de Chanel și nu am făcut referire la prenumele ei, pentru că nu putem scoate din întreg cei 40 de ani de Karl Lagerfeld la Chanel. Până la urmă, Chanel nu a devenit doar un brand, ci o ecuație cu elemente foarte clare de creație vestimentară de top timp de zeci de ani.

2. Care sunt elementele care o definesc stilistic pe Coco Chanel și cum se văd ele reflectate pe podiumul Soirees de la Mode?

În mod cert aceste elemente sunt pe mai multe planuri. Pe de-o parte estetice, sigur: revoluția eliberării femeii de corsetărie prin folosirea și integrarea garderobei masculine. Pantalonii au fost revoluționari, așa cum au fost și sacourile bărbătești transformate în vestitele sacouri Chanel.

Apoi trebuie menționate rochiile lejere. La petite robe noir este încă emblema absolută a feminității, chiar și în secolul 21. Desigur, iconografiile specifice cromatice sunt definitorii. Relația dintre alb-negru, acel tweed, acel amestec de țesături chaneliene. Un alt element este pasiunea ei pentru camee, transformată în accesorii fascinante. De asemenea, perlele, un maxim al luxului.

Să nu uităm că asemenea lui Dali în artă, Chanel nu a făcut modă, ci ea ESTE moda.

În cele din urmă, un alt element definitoriu lui Chanel este luxul simplității, un lux care nu ține de bani, ci de rafinament, stil și confort.

3. Care sunt cele trei mari lecții de stil pe care femeia anului 2023 trebuie să le învețe de la Coco Chanel?

Femeia modernă are foarte multe de învățat de la Coco Chanel. În primul rând, ideea de eleganță ca fiind fundamentală, precum și ideea că o femeie este mai aproape de nuditate îmbrăcată. De asemenea, nu contează să cumperi lucruri scumpe, ci contează cum le asociezi. Un alt lucru fascinant predat de Coco Chanel este că moda nu e modă dacă nu coboară în stradă. În egală măsură, tot de la ea trebuie învățat faptul că moda trece, dar stilul rămâne.

Simplitatea este o expresie a eleganței, iar luxul se referă la antivulgaritate, nu la banii pe care îi investești. Starea de lux personal înseamnă confort, și dacă îți cumperi lucruri noi, asta nu înseamnă că ai câștigat eleganță sau devii interesantă, ci contează ce faci cu lucrurile pe care deja le ai.

4. Care sunt urmatoarele evenimente semnate de Alin Gălățescu?

Urmează o gală caritabilă alături de Andreea Marin și Magda Coman, apoi o seară neobișnuită7 numită ”Rock and Fashion” care va avea loc la Arenele Romane pe 17 noiembrie. E pentru prima oară când o să prezint câteva colecții unui public de o factură diferită, venit la o seară de muzică rock. Va fi un test pentru noi să vedem dacă designerii pot transmite viziunile și mesajele unui public particular. Apoi tot în noiembrie ar urma acel fashion moment după Brâncuși – Vizionarul, respectiv Mircea Eliade și raportul între modă și spiritualitate.

Apoi în 2024 vom avea Gala Avanpremiere la Opera Română și următorul Soirees de la Mode dedicat lui Giorgio Armani tot la Opera Română.

Au rămas celebre multe dintre Citatele / Conceptele / Viziunile esențiale ale lui COCO CHANEL: “O Modă care nu ajunge pe străzi, nu este Modă”! / “Luxul nu este o provocare pentru sărăcie, ci o provocare pentru vulgaritate”! / “Nu fac Modă. Eu sunt MODĂ”! / “Moda se schimbă, dar Stilul rămâne”! / “Eleganța nu înseamnă să-ți pui o haină nouă”! / “Femeia este mai aproape de nuditate când este bine îmbrăcată”! / “Simplitatea este cheia Eleganței Adevărate”! / “O Femeie poate să fie prea îmbrăcată, dar niciodată prea Elegantă”! / “Eleganța apare atunci când Interiorul este la fel de Frumos ca Exteriorul”! / “Cea mai frumoasă culoare din lume este cea care arată bine pe tine”! / “Nu fi ca restul lumii. Fii Diferit”! / “Viața mea nu mă satisfăcea, așa că mi-am creat-o singură”! / etc.

“ Pe lângă Tema generoasă și bogată în simboluri, această Ediție reprezintă și “întoarcerea acasă” în Sala “Le Diplomate” din Athenee Palace – devenit InterContinental – unde am creat Seri de Modă de neuitat timp de 12 Ani, înainte. Mari personalități Artistice, Culturale, Istorice au fost celebrate prin creațiile designerilor Români autentici în aceste numeroase Ediții de poveste ale SOIREES DE LA MODE” – declară Alin Gălățescu.

Evenimentul a avut la bază creațiile unora dintre cei mai talentați designeri români ai momentului, inspirați de Tema Ediției cu nr. 33: “140 de Ani de CHANEL” – și iconografia și conceptele ei specifice, bază a Istoriei Modei. Au fost peste 70 de Look-uri, 70 de modele și persoane publice, într-o sală arhiplină - cu peste 400 de invitați. Finalul a fost unul deosebit: întreaga Sală a cântat, împreună cu designerii și modelele – deci peste 500 de voci: LA MULȚI ANI! în 3 limbi, Aniversatului zilei, Art Directorul și Creatorul SOIREES DE LA MODE: ALIN GĂLĂȚESCU – la împlinirea a 55 de Ani. JEZEBEL – cea care a creat partitura muzicală LIVE, pe bază exclusiv de Chansonette franțuzești – a dat tonul acestei surprize de anvergură, ce a electrizat întreaga sală – a participat in corpore la acest Final “surpriză” de o emoție unică.

Designerii ce au prezentat: Aleha Toncea / Alexandra Calafețeanu / Antonia Nae / Raluca Soare / Romanița Iovan / Iulia Gorneanu + Mihaela Crețescu / Loredana Ciangău / Mihnea Covaci / Denis Predescu / Larisa Croitoru (New) / Sara Andreea Griguță (New) / Ana Maria Saragia / Alina Mărgineanu (New) / Sabina Georgescu / Cristina Oprea / Svetlana Karahan (New) / Vali Cioban (New) / Cera Mihăilescu.

Accesorii: Atelier Danessa și Alina Băncilă (Aleha Toncea) / Make-up: Echipa Laura Perian. Hair: Echipa Erika Gonczi. Locație: Sala “LE DIPLOMATE” – InterContinental Athenee Palace. Premiul ELYSEE – AVANPREMIERE “Pentru cea mai apropiată ținută de Tema Colecției” la Ediția a 33a a SOIREES DE LA MODE a fost atribuit designerului Aleha Toncea.

Au fost prezente – pe Podium și în Sală – o serie de Persoane Publice remarcabile: Monica Anghel / Alina Sorescu / Rita Mureșan / Laura Stone / Olivia Păunescu / Alexandra Velniciuc / Codruța Sanfira / Dana Săvuică / Adina Halas / Arianne Chavasse / Oana Zara / Misty / Doinița Oancea / Luminița Velciu / Ana Maria Brânză / Sorina Rotaru / Eliana Bogdan / Anisa Săndulache / Ana Maria Pop / Adina Cotigă / Bassan Dabbas / Eduard Mircea Uzunov / Cristina Dragna / Roxana Ghiorghian / Diana Sar / și mulți alții.

