Tinute chic de Vday in functie de locul unde petreceti

Hai ca nu mai e mult! Unde mergeti de Valentine’s? Ati vorbit? Ati stabilit? Asa-i ca si voi sunteti nerabdatori?

Ei bine, si noi suntem!Si indiferent unde v-ati hotarat sa beti un vin sau o sampanie de Ziua Indragostitilor, important va fi ca veti fi impreuna! Si important va fi ca tu, jumatatea frumoasa a cuplului, vei fi vedeta serii!

Ne-am ocupat noi de asta si am cautat variante sexy pentru doamnele si domnisoarele in cautare de inspiratie pentru clipele de indragosteala.

1. Daca mergeti la film, te sfatuim sa alegi o tinuta chic, sexy dar si confortabila. Ce zici de leggings, cizme peste genunchi si o bluza fluida, tip camasa, oversize, completata cu un cardigan, prinse in talie? Daca asortezi la acest mix o geaca din piele sau o jacheta tip Aviator or Bomber, elementul “bad girl” va adauga un plus de mister si sex-appeal.

E o varianta pe cat de relaxata pe atat de senzuala, nu crezi? Noi credem ca da. Si mai credem ca ii va fi greu sa se concentreze la ecran!

Pantaloni: 109,90 lei; Camasa: 139,90 lei; Geaca: 215,99 lei

Cardigan: 99 lei; Cizme: 99 lei

2. Daca ati ales pentru seara voastra sa va relaxati cu ajutorul unei piese de teatru, atunci outfit-ul tau trebuie sa fie inainte de toate elegant, potrivit pentru acest moment. Alege o rochie midi, cu croiala pe corp. O little black dress este intotdeauna potrivita la ocazii de acest gen. Pentru a nu fi clasica, sau monotona, te sfatuim sa alegi aceasta rochie din catifea.

Cauta eventual un model cu dantela si vei adauga acel element sexy, intr-o tinuta de seara. In completarea ei, ai nevoie de cercei opulenti (o coafura eleganta, tip coc) si o pereche de botine cu toc.

Rochie: 599 lei; Botine: 399,90 lei; Cercei: 177,99 lei

3. Ati ales o cina romantica de Valentine’s? Nimic mai frumos! Un desert delicios, o cupa cu sampanie si o seara in care va priviti in ochi. Alege o tinuta eleganta, sofisticata. Opteaza pentru o rochie midi sau lunga, cu detalii interesante in partea de sus – pana la urma, aceasta va fi zona cea mai vazuta cat stati la masa – o pereche de pantofi cu toc si o capa pretioasa, pe care sa o tii pe umeri. O bratara fina poate sa fie bijuteria de care ai nevoie.

Rochie: 1748 lei; Bolero: 209 lei; Pantofi: 335,99 lei; Bratara: 35,99 lei

Sursa Foto Front Page: pexels.com