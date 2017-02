Pijamale-salopeta – nani cute & chic

Fii sexy si atunci can dormi: alege o salopeta de somn!

Nu stiu voi cum sunteti, dar eu, odata cu inaintarea in varsta, am inceput sa fiu si mai preocupata de cum arat, cum ma imbrac, chiar si atunci cand ma duc la culcare. Demachiatul si folosirea cremei de noapte au devenit, desigur, un ritual. Dar si alegerea unei pijamale poate fi o clipa de rasfat matur, zic eu. Asta si pentru ca de la o vreme, am descoperit combinezoanele de dormit. Desigur, in continuare imi plac compleurile feminine tip pijama, cu pantaloni largi si sacou lung si amplu croit, eventual din satin, ce isi gasesc inspiratia in pijamelele masculine. Desigur, ca sunt pasionata ca orice femeie de furouri si camasi de noapte tip neglijeu, sexy, atragatoare. Desigur, in continuare imi plac si camasile de noapte copilaresti, in care ma simt din nou ca in tabara. Dar si variantele sporty, cu pantaloni imbulinati si bluze cu ursuleti in care ma trezesc in vacanta la bunici. Dar, uh, salopetele de somn sunt noua mea obsesie cand vine vorba de culcare:

1. Overall – Overall-ul ce seamana cu salopetele copiilor vazute prin desenele animate atunci cand eram mica m-au cucerit de-a binelea. Mai ales pentru ca sunt confortabile si pentru ca sunt ideale pentru zilele lenese de weekend, in care ma uita somnul in divan.

J umpsuit 159,99 lei

Overall 159 lei

Jumpsuit 119 lei

2. Salopeta feminina – La polul opus se situeaza modelul mai senzual, mai feminin. Croit amplu, amintind mai degraba de un overall de seara, cu linii fluide, salopeta feminina este din satin sau matase de exemplu. Acest model ma duce cu gandul la o seara petrecuta in doi, cu un pahar de vin, sau la o seara lunga de citit, cu acelasi pahar de vin si o carte buna.

S alopeta 499,99 lei

O verall 219 lei

Salopeta 189,99 lei

3. Sexy jumpsuit – Asa denumesc eu modelul de salopeta de somn, care nu e tocmai de somn . Cu decolteu, de exemplu. Dintr-o textura ce se muleaza pe corp, de exemplu. Cu pantaloni scurti de tipul hot-pants, de exemplu. Eventual cu sclipici sau cu dantela in zonele esentiale, de exemplu.

Jumpsuit 174,99 lei

Overall 89 lei

Jumpsuit 49 lei

foto prima pagina: pexels.com