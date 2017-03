Modele de pantaloni pentru gravide

Si ma imaginez eu intr-o zi superba de primavara, cu soarele zambindu-mi cu drag de sus, imbracata intr-o rochie dreapta pana la genunchi si cu buzunare, cu pantofi casual in picioare, parul blond lasat in adierea timida a vantului si o palarie pe cap care sa ma protejeze de eventualele neplaceri.

Dar o sarcina nu tine doar din martie pana in august. Vor fi zile in care ne vom confrunta cu temperaturi scazute, ploi, vant si ninsori. Zile in care nu ne vom mai gandi la binele noastru, ci in primul si in primul rand la sanatatea bebelusului. Nu ne vom mai permite sa ne jucam cu sanatatea noastra, sa incercam sa fentam vremea si sa mergem la risc.