Cum sa te imbraci la un concert hip-hop

Nu stiu daca ai observat, dar artistii hip-hop sunt cei care parca traiesc viata fiecarui om in parte si transcriu mai apoi in versuri sentimentele si experientele fiecaruia. De aceea, daca o sa vii la un concert underground, ai sa vezi ca toti cei prezenti canta alaturi de artist toate piesele si sunt acolo trup si suflet, de parca ar fi concertul lor, iar ceilalti au venit sa-i vada.

Cand mergi la un concert hip-hop nu ai timp sa te uiti ce face, ce zice sau cum este imbracat cel de langa tine. Chiar daca este un stil muzical care promoveaza un anumit stil vestimentar, in localurile unde se asculta hip-hop, oamenii nu vin sa defileze si sa isi etaleze hainele de firma. Totusi, asta nu inseamna ca acasa nu pierd minute in sir incercand sa gaseasca outfit-ul potrivit.

Eu mereu am intampinat problema asta. Deh.. e mai greu cu fetele. Tricourile sunt adecvate unui astfel de eveniment, insa nu si modelele din dulapul meu. Poate suna imatur, dar de multe ori am ratat concerte din cauza faptului ca nu am stiut cum sa ma imbrac.

Asa ca pentru astazi am selectat cateva produse vestimentare la care pot apela cele care frecventeaza evenimentele si localurile cu muzica underground.