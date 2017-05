Cum porti imprimeurile florale de sus si pana jos

Tinutele in care se imbina printurile florale sunt extrem de chic in vara aceasta. E ca la tinutele ton in ton daca vrei, doar ca in loc de tonuri usor diferite sau in degrade, alegi printuri florale diferite.

Una dintre cele mai chic combinatii de motive florale este la tinuta cu pantaloni cu imprimeu floral (sau jeans cu broderie florala), bluza sau tricou cu flori si pantofi cu flori. Daca alegi pantofii uni, alege o geanta sau un rucsac cu imprimeu floral.

Secretul e sa alegi printuri cam in acelasi stil si in game cromatice apropiate! Nu imbina printul floral realist cu motivele florale stilizate, decat daca ai zone de trecere intre ele.

