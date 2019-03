Idee de cadou: agende deosebite cu coperți opere de artă

Lucrările artistului Florian Doru Crihană spun povești minunate, cu și despre oameni, în culori pastelate și cu umor fin. Așterne-ți gândurile în paginile noilor agende personalizate cu desenele care îți plac atât de mult. Originalitatea picturilor de pe copertă conferă un design fun și inovator.

comunicat de presa

Mereu va exista o ocazie să cumperi un cadou special celor dragi, indiferent că e 8 Martie, ziua onomastică sau o zi aniversară. Nu știi ce să mai oferi în dar? Optează pentru un cadou unic și deosebit - o agendă cu copertă personalizată.

Oferă un cadou original: o agendă ca o operă de artă

Lucrările artistului Florian Doru Crihană spun povești minunate, cu și despre oameni, în culori pastelate și cu umor fin. Așterne-ți gândurile în paginile noilor agende personalizate cu desenele care îți plac atât de mult. Originalitatea picturilor de pe copertă conferă un design fun și inovator.

Alege coperta favorită și scrie cu pasiune în interior toate cuvintele care îți stau de atât de mult timp în gând: planuri de viitor, întâlniri, călătorii, rețete, schițe, numere de telefon și dorințe arzătoare.

Aceste carnete sunt modelul A5 și au coperțile personalizate cu lucrările artistului. Coperta este din mucava 2 mm și cașerată cu print. Cele 160 de pagini din interior sunt printate față-verso, prinse cu spiră metalică și nedatate, că să le poți folosi cu drag oricând ai nevoie să-ți notezi cele mai inspirate idei și visuri.

Poartă-le cu tine și inspiră-te din opera de artă preferată.

Despre artistul Florian Doru Crihană

Artistul Florian Doru Crihană deține peste 80 de premii internaționale și este renumit pentru seriile de lucrări satirice și cele peste 60 de expoziții personale, dintre care cele mai cunoscute sunt cele tematice: Veneția, Strasbourg, La Tour Eiffel, Bruges, Legnica, Titanic, Bern, Value of Poverty, Don Quijote de la Mancha, Brăila, etc.