Reduceri de final de vară: blugi de firmă cu aplicații cool

Profită de reducerile de final de vară pentru a adăuga colecției de jeanși niște perechi de blugi cu inserții decorative faine!

A început sezonul reducerilor de final de vară. Și cu această ocazie mai multe magazine fac loc stocurilor noi de haine. Iar asta este de bine pentru că tu poți face achiziții la reducere pentru colecțiile vechi - mereu la modă - pentru a fi în tendințe și pregătită pentru următorul sezon. Vestea bună este că aceste discounturi sunt generoase. Vestea și mai bună este că am făcut noi jumătate din treabă și ne-am orientat către o serie de jeanși pe care trebuie să îi ai în garderoba ta. Ne-am orientat către modele cu inserții și aplicații decorative ca să fie treaba treabă! Așadar, fă-ți lista și profită de reducerile de final de vară pentru a face loc unor noi lucrușoare în șifonierul tău!

Blugi drepți cu aplicații Neekhol

Într-un albastru șters, această pereche de pantaloni este uni și se vede extraordinar atât cu pantofi cu toc, cât și cu o pereche de bascheți. Ne place pentru că brandul Diesel a reușit să conceapă un model simplu, drept, fără pretenții și totuși atât de impunător. Aplicațiile decorative se impun ca o notă rebelă.

Blugi crop cu detaliu brodat

De la Levi’s ne-a atras atenția, din categoria reduceri de final de vară, o pereche de pantaloni din denim - sunt bleu deschis, au croială dreaptă și stil casual. Talia medie și lungimea crop îi fac perfecți pentru cele care preferă un look lejer. Plus că detaliile brodate laterale la vedere, cu tăieturi chic, sunt un plus de eleganță.

Blugi jeggins cu broderie floralĂ

Clar un model sport, acești jeanși de la Desigual se impun printr-un colorit aparte. Cu design cool și cu broderii florale delicate, ne plac pentru nuanța bleu stins. Talia este regular și elastică, prevăzută cu șnur pentru ajustare. Dar cel mai cool sunt inserțiile de fire strălucitoare și terminațiile cu manșete și aspectul decolorat. Este prevăzut cu două buzunare pe partea din spate, plus alte două oblice și frontale.

Blugi slim fit cu inserții de dantelă

Reduceri de final de vară înseamnă și promoții la un model de jeanși de la Love Moschino. Probabil un model pe care îl știi de ceva timp. Aceștia subțiază talia și prin negru, cât și prin croială slim fit. Are cinci buzunare și un aspect striat cu logo vizibil. Elementele dantelate sunt foarte interesante și conferă un aspect romantic.

Blugi mom fit decorați cu mărgele și ștrasuri

De la Sisley, ne place tare mult modelul de blugi Manhattan. Cu talia înaltă, acești blugi plac pentru că sunt foarte lejeri și comozi, nu se mulează pe corp și nu încarcă. Se pot purta pentru că acoperă imperfecțiunile și plus că au niște inserții tinerești cu mărgele și ștrasuri. Pentru a asigura o înfățișare modernă aceste aplicații sunt doar în partea de sus.

Blugi damă cu dantelă la exterior

O altă pereche de blugi care ne-a atras atenția - din seria reduceri de final de vară - este cea de la Desigual, modelul uni tradițional Survive. Cu croială kick flare și cu talie medie, jeanșii de firma au terminații franjurate și inserții din dantelă. Se potrivesc oricui și se poartă cu aceeași încredere.

