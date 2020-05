Cum porți sandalele? 3 ținute care te vor inspira

A venit în sfârșit anotimpul sandalelor!

Știm că erai nerăbdătoare să ieși din casă purtând sandalele tale preferate, așa că, fie că ai deja în minte felul în care le vei purta, sau doar o idee generală, ne-am gândit să-ți punem la dispoziție câteva ținute care să te inspire în procesul de asortare al încălțărilor cu restul ținutei. Tot ce trebuie să faci este să alegi perechea preferată de sandale, sau perechile, bănuim noi că ai mai multe, și să te inspiri din sugestiile noastre. N-ai sandale!? Îți sugerăm să încerci o pereche de sandale damă din piele AnnaCori.

Sandale cu pantaloni scurți

Poate cel mai întâlnit stil este cel al sandalelor cu pantaloni scurți, mai ales datorită versatilității caracteristice și a faptului că este ideal pentru temperaturile toropitoare de vară.

Îți sugerăm să alegi o pereche de sandale fără toc și să le combini cu o pereche de pantaloni scurți din denim, din bumbac sau din in. În cazul pantalonilor scurți din denim poți opta chiar și pentru versiunea tăiată pentru un plus de îndrăzneală.

Ca top îți recomandăm o cămașă înflorată cu mânecă lungă, un tricou cu imprimeu care să se potrivească la culoare cu sandalele, sau poate chiar un costum de baie one piece pentru un look inspirat din Baywatch. Dacă vrei ceva mai clasic, poți opta pentru o cămașă băgată în pantaloni și o geacă scurtă de piele sau chiar din denim. Ai grijă totuși să nu fie fix același material ca cel al pantalonilor.

Sandale cu blugi

Blugii au fost și vor rămâne un icon al industriei vestimentare și este de datoria ta să-i scoți din anonimat cu perechea potrivită de sandale.

Noi îți sugerăm să alegi o pereche de sandale cu toc, de preferat este pielea naturală, un material complex și extrem de versatil. Combină-le cu o pereche de boyfriend jeans și un blazer supradimensionat pentru o apariție cu adevărat chic și în tendințele sezonului.

Sandale cu rochii

Dacă totuși nu te simți în stare să mai stai pe tocuri și astăzi, îți sugerăm combinația câștigătoare dintre blugii rupți și o pereche de sandale fără toc. Poartă-le cu o cămașă smart casual neapărat băgată în pantaloni pentru un plus de contrast, sau cu un maiou pentru un look casual. Pentru zilele când temperaturile sunt ceva mai ridicate, poți alege o pereche de blugi care se termină în zona gambei. Poartă-i cu un top decupat în zona abdomenului și un sacou boyfriend pentru o apariție de excepție.

Combinația clasică dintre rochie și sandale pur și simplu nu putea să lipsească din lista noastră. Există, după cum bine știi, nenumărate modele de rochii la care se asortează perfect o pereche de sandale, dar noi vom încerca să-ți punem la dispoziție cele mai bune sugestii.

Prima noastră alegere va fi o pereche de sandale cu toc, împreună cu o rochie mini cu mânecile bufante, în culori florale, pentru un stil clasic. La polul opus avem rochia petrecută, purtată cu sandale chunky (adică cele cu talpă groasă). Pentru un plus de stil, alege o ținută monocromă sau un contrast între rochia neagră și sandalele albe.

Pentru un alt look la modă, asortează o rochie cu buline, binecunoscutul model polka dots, cu o pereche de sandale slides (cunoscute și ca slip on) în aceleași culori. Nu în ultimul rând, pentru un look cu adevărat relaxat, combină o rochie tricou cu o pereche de sandale fără toc.

Sper că ți-am trezit interesul și te-am inspirat în ceea ce privește ținutele la modă din această vară. Tu ce vei purta?

Photo by Belle Co from Pexels