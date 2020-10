Rochiile pot fi purtate și în sezonul rece!

Datorită faptului că sezonul rece se apropie cu pași repezi, rochiile, sandalele și fustele vor ocupa iarăși spațiul din spatele dulapului. Toamna este anotimpul în care garderoba fiecărei femei are parte de o mulțime de schimbări: fie că este vorba despre achiziționarea unor noi articole vestimentare sau de adaptarea celor pe care le avem la noile condiții meteorologie. Din acest motiv m-am gândit să vă ofer câteva idei de rochii pe care le puteți purta pe timp de toamnă!

5 rochii pe care le poți purta în sezonul rece

Rochie arămie din catifea reiată

Fii deosebită la birou în rochia Moze, o rochie de toamnă, cu mâneci lungi strânse la bază și decolteu rotund la baza gâtului. Confecționată din catifea cu textură reiată, are croiul cloș cu talia marcată de un cordon nedetașabil care se strânge cu ajutorul unei catarame metalice. Se închide la spate cu fermoar ascuns. Este perfectă pentru zilele în care îți dorești să ieși în evidență și să te simți cu adevărat specială! Poate fi purtată atât cu cizme înalte, cât și cu pantofi cu toc înalt.

Rochia Betty neagră cu dungi orizontale și inserții multicolore

În sezonul rece purtăm tricot foarte des, pentru ca ne simțim bine și este foarte călduros. Rochia Betty este confortabilă, are un design deosebit, cu dungi multicolore și mâneci lungi. Materialul tricotat are inserții pufoase ce îți vor atinge delicat pielea. Se mulează pe corp, este ușor transparentă și are decolteu rotund la baza gâtului accesorizat cu tull transparent. Această rochie poate fi purtată cu cizme joase, ghete sau chiar teniși și te va face să te simți extrem de confortabil datorită materialului său.

Rochie Reya tricotată bej cu nasturi aurii decorativi

Serile de toamnă sunt perfecte pentru a purta rochii tricotate. Rochia Reya are croiul cambrat, mânecile sunt lungi și un decolteul rotund la baza gâtului. Aceasta este accesorizată cu nasturi aurii și se închide cu fermoar la spate. Poate fi purtată atunci când îți dorești să petreci o seară în oraș alături de prietenele tale sau chiar la o întâlnire romantică cu partenerul de viață. Recomand a fi purtată cu pantofi cu toc înalt pentru a-ți evidenția silueta!

Rochie Simina neagră cu imprimeu

Elegantă, cu un croi conic, rochia Simina se mulează elegant pe formele corpului tău, punându-ți silueta în evidenta. Această rochie are decolteu în V petrecut atât în față, cât și în spate. În ceea ce privește mânecile, acestea sunt lungi, potrivite pentru serile răcoroase de toamnă. Rochia poate fi completată cu o pereche de pantofi cu tocul înalt și purtată atât la evenimente importante, cât și pentru zilele încărcate de la birou.

Rochie din piele ecologică maro

Sursă foto prima pagină Yury Urban/Shutterstock

Aceasta rochie din imitație de piele, fără căptușeală și fără tiv este ideală pentru evenimentele speciale din acest sezon. Umerii sunt bufanți, iar cureaua din imitație de piele este detașabilă. Rochia are pense în talie, iar cureaua poate să difere.

