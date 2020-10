Iarna se apropie cu pași repezi, iar din acest motiv vom avea nevoie de haine călduroase potrivite pentru sezonul rece!

În fiecare iarnă încep să scot din dulap hainele groase și realizez că puloverele pe care le-am purtat în urmă cu un an, acum nu îmi mai plac la fel de mult. Așadar, încep să caut magazine care să vândă haine groase pentru a-mi completa ținutele și pentru a le înlocui pe cele care acum îmi displac. De această dată am găsit câteva pulovere care mi-au atras atenția datorită materialului lor calitativ, dar și al modelului inedit.

4 pulovere călduroase pentru iarnă

Pulover scurt cu inserții din lurex verde

Această bluză este perfectă pentru diminețile reci în drum spre serviciu, sau pentru serile casual de toamnă, în care îți dorești să îți accesorizezi ținutele într-un mod stylish! Acestă bluză îți asigură o ținută reușită, indiferent de ocazie, iar nasturii tip bijuterie, inserțiile din lurex strălucitor și buzunarele false te vor pune în centrul atenției oriunde vei merge.

Puloverul poate fi comandat aici.

Pulover verde Flavia din material pufos

Puloverul Flavia este versatil, acesta poate fi purtat atât într-o ținută casual cu o pereche de jeanși, cât și într-o ținută office cu o cămașă uni. Acesta are croiul lejer, mânecile lungi și decolteul in v cu închidere în parte din față. Datorită materialului său plăcut la atingere, puloverul este extrem de confortabil și poate fi purtat chiar și în zilele în care ai multe sarcini de îndeplinit.

Puloverul poate fi comandat aici.

Piesele din tricot nu sunt doar un must have stilistic în garderoba fiecărui sezon, ci și articole esențiale pentru confortul de zi cu zi și mai ales în zilele răcoroase. Puloverul Sandra este confortabil și feminin, acesta are mânecile lungi, peplum în talie și guler ondulat ce se închide cu nasturi la spate.

Puloverul poate fi comandat aici.

Pulover Delia bleu

Confortul, stilul și feminitatea se îmbină perfect în design-ul pulover-ului Delia pentru a-ți asigura o apariție elegantă, delicată și grațioasă. Croiul este lejer, talia fiind marcată cu ajutorul unui șnur reglabil, mânecile sunt lungi, iar gulerul este rotund, la baza gâtului. Acest pulover este perfect pentru zilele friguroase de iarnă sau toamnă târzie.

Puloverul poate fi comandat aici.

Sursă foto prima pagină Photo by Ali Pazani from Pexels