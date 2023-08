COS LANSEAZĂ CAMPANIA TOAMNĂ-IARNĂ 2023 FOTOGRAFIATĂ DE DANIEL JACKSON

Campania COS pentru sezonul toamnă-iarnă 2023 aduce un omagiu începuturilor de design ale brandului, introducând o abordare nouă a stilului atemporal, condusă de o dedicare fără compromisuri pentru meșteșug, detalii fine și croitorie modernă.

Celebrând creativitatea, talentul și diversitatea individuală, colecția prinde viață prin fotografiile ce îi înfățișează pe cântăreața și producătoarea Kelela, muzicianul, cântărețul, compozitorul și actorul Curtis Harding, precum și de actorii Will Poulter și Havana Rose Liu, alături de modelele América González, Vika Evseeva, Dara Gueye, Taemin Park și Selena Forrest.

Fotografiată de Daniel Jackson într-un studio intim, campania pune în evidență energia specifică a fiecărei persoane, în timp ce exprimă starea de spirit a sezonului. Imaginile captivante evidențiază meșteșugul complex și calitatea pentru care COS este renumit și portretizează atemporalitatea, puterea și încrederea.

Colecția de campanie a sezonului dă putere purtătorului. Umerii evidentiati creează un statement vizual, în timp ce paltoanele versatile, cu lungime maxi, din lână RWS sunt propuse a fi purtate oversized. Stratificarea creativă pune în valoare formele și proporțiile prezentând croieli inovatoare și elevate. Pantalonii evazați și pantalonii bărbătești adunați oferă o abordare mai relaxată a costumului. Reinventând și mai mult croiala clasică, metodele de deconstrucție și reconstrucție formează siluete neașteptate. Pantalonii cu talie joasă și talie întoarsă sunt asortați cu jachete crop, cu margini brute, în timp ce dungile în mod tradițional formale se drapează asimetric, creând proporții moderne.

Culorile sunt combinate armonios și subliniază faptul că natura continuă să inspire și paleta acestui sezon; neutre liniștitoare în culoarea natural a ovăzului completează tonurile de camel și maro, alături de modele florale special realizate. Explorând contrastele, finisajele netede se întâlnesc cu cele texturate, în timp ce broderiile complexe și tehnicile de matlasare pun în valoare accesorii din piele unice.

Fotograf: Daniel Jackson

Stilist: Jane How

Hair Artist: Shon Hyungsun Ju

Make-up Artist: Petros Pethrohilos

Featuring: Kelela, Will Poulter, Curtis Harding, Havana Rose Liu, América González, Vika Evseeva, Dara Gueye, Tae Min Park and Selena Forrest

Vizionare placuta