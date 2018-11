Placă de îndreptat părul VERSUS ondulator: ce alegi de Black Friday?

Babyliss este de departe una dintre preferatele mele ca firma de aparate de coafat, mai ales datorita evolutiei din ultimii ani! Am incercat acum multi-multi ani o placa de par Babyliss adusa chiar din Franta, la o prietena din liceu si era excelenta. Inca visez la un model de placa profesionala Babyliss, asa ca am de gand sa o vanez cu atentie in oferta de Black Friday!

Dar Babyliss nu s-a oprit ca brand bun de coafat doar la placi de par foarte avansate ca tehnologii, de la an la an, ci in ultima vreme, a adus in atentia femeilor cele mai rapide si performante ondulatoare, unele oferind chiar bucle foarte subțiri și strânse tip Afro, precum ondulatoarele automate Babyliss. In cel mult 15 minute, in functie de cat de lung si gros ai parul, un ondulator automat Babyliss iti face buclele perfecte ca de salon, cat ai zice „onduleuri”!

Neaparat urmareste si oferta de Black Friday la ondulatoare automate Babyliss de Black Friday! Uite, ca sugestie, ce poate face un asemenea aparat de coafat:

