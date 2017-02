Exista intotdeauna o modalitate de a incheia un conflict indiferent de cat de dificila sau aprinsa este cearta. Acest lucru este valabil chiar si in cazul in care parerile persoanelor implicate sunt complet diferite, cand interesele acestora par sa nu se alinieze sub nicio forma, iar probabilitatea ca cineva sa faca un compromis este minima.

BrightSide a tradus un articol scris de un medic psiholog, in care sunt explicate cele mai importante reguli de aur pe care sa le aplici intr-o disputa majora. Este important sa le citit si voi deoarece la un moment dat in viata va vor fi de folos in relatia cu prietenii, membrii familiei sau cu colegii de echipa.

1. Nu uitati sa va ajutati tonul inainte de fiecare discutie (asa cum si instrumentele muzicale sunt reglate si ajustate). Sa va asumati o pozitie stabila, in care va simtiti confortabil. Sa stati jos sau in picioare pentru a va asigura ca aveti un sentiment interior de echilibru si calm. Vorbiti ca un adult - spuneti doar lucruri care sunt absolut sigure si care sunt importante pentru voi. Amintiti-va de ce ati decis sa aveti aceasta conversatie. Daca simti ca puteti deveni emotivi, gasiti un loc in cadrul vostru care sa va ofere stabilitatea si echilibru si la care sa va uitati de fiecare data cand simtiti nevoia.

2. Atunci cand incepeti sa vorbiti cu o persoana care este foarte importanta pentru voi, care joaca un rol important in viata voastra, spuneti-va urmatoarele (fie cu voce tare, fie in gandul vostru): "Vreau sa vorbesc cu tine pentru ca vreau sa mentin un contact semnificativ cu tine. Niciodata nu vreau sa existe ura intre noi." Amintiti-va ca o discutie sau chiar un argument nu ar trebui sa aiba ca scop final castigarea unei lupte. Mai degraba ar trebui sa fie un mijloc de a sincroniza pozitia cu cea a unei persoane importante pentru voi. Atunci cand vorbiti cu un copil, ramaneti la nivelul ochilor lui. La sfarsitul conversatiei nu uitati sa spuneti"Sunt cu tine."

3. Fiecare persoana are dreptul de fi imperfect, de a face greseli si de a avea propriile iluzii. Si nimeni altcineva nu are dreptul sa fie lipsit de respect. Amintiti-va, totusi, ca uneori mai gresim. Oferiti-va posibilitatea de a creste, de a va dezvolta. Si, in acelasi timp, respectati oamenii cu care interactionati, cu care aveti o conversatie.

4. Fiecare persoana are propriul limbaj, propriile simboluri si propriul nivel de receptivitate. Tot ce spuneti si auziti este filtrat prin experienta voastra subiectiva. Nu va fie teama sa solicitati clarificari. Oferiti persoanei cu care discutati timp suficient pentru a "digera" informatiile pe care le furnizati.

5. Invatati sa incheiati un dezacord spunand "Multumesc" si "Ne vedem in curand" sau ceva similar. Orice cuvinte care exprima sentimente reale sunt potrivite intr-o astfel de conversatie.

