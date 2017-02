Am adunat pentru voi cele mai frumoase citate despre femei. Am vrut ca atunci cand simtim nevoia de cateva incurajari, acesta sa fie locul in care sa le gasim. Indraznesc sa va rog sa impartasiti aceste ganduri minunate cu femeile din viata voastra.

1. "Femeia:

- isi schimba numele;

- isi schimba casa;

- isi paraseste familia;

- se muta cu tine;

- construieste un camin cu tine;

- ramane insarcinata;

- sarcina ii schimba corpul;

- trece durerile insuportabile ale nasterii;

- pana si copiii pe care ii naste poarta numele tau... si nu al ei...."

2. "Nu parul frumos, bijuteriile de aur sau hainele fine ar trebui sa te faca sa te simti frumoasa. Frumusetea ar trebui sa vina din interiorul tau - frumusetea unui suflet bland si linistit. Acea frumusete nu va disparea niciodata."

3. Femeia a fost facuta din coasta... nu din picior ca sa fie calcata, nu din cap ca sa fie superioara, ci dintr-o parte ca sa fie egala; de sub mana ca sa fie protejata si de langa inima ca sa fie iubita!

4. Femeia nu este sexul slab. E cel mai nobil dintre cele doua, prin puterea sa de sacrificiu, de suferinta in tacere, de umilinta, credinta si cunoastere.

5. Ce reprezinta femeia:

- F: frumusete;

- E: eleganta;

- M: mama;

- E: echilibru;

- I: inteligenta;

- E: eroina.

6. Femeia este sufletul barbatului, lumina care îl calauzeste. Femeia este gloria.

7. Un sarut poate fi o virgula, un semn de intrebare sau un semn de exclamare. Sunt regulile de scrierere pe care orice femeie ar trebui sa le stie.