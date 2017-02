Vrei sa afli cum sa te simti bine cu tine si esti pierduta intre zecile de trucuri pe care le citesti? Si vedetele dau sfaturi bune, dar, dincolo de asta, este esential sa alegi ce ti se potriveste tie! Oprah Winfrey spune ca e bine sa mananci ce iti place, in timp ce Lena Dunham spune ca ideea ca mancarea e doar combustibil i-a adus pacea. Tu ce crezi?

Nimeni nu te invata in copilarie si adolescenta ce sa faci ca sa ai grija de tine in intregime. Afli ca trebuie sa te dai cu crema ca sa-ti hidratezi pielea, ca e bine sa faci sport ca sa ai mai multa energie, ca e mai bine sa mananci sanatos decat junk food. Dar nimeni nu te invata cum sa te simti bine cu tine, per total.

Ca sa te simti bine cu tine, aduni informatii si sfaturi de peste tot, le alegi pe cele care ti se potrivesc si le pui cap la cap, ca sa iti creezi un set de reguli care sa te duca la starea de bine. De aceea, am luat de la Mindbodygreen.com cateva sfaturi de la celebritati. Lucruri care le-au facut sa se simta bine pe Oprah Winfrey si pe Gwyneth Paltrow si pe care le poti folosi in avantajul tau.

8 sfaturi care te invata cum sa te simti bine cu tine

1 Ai grija de tine!

Oprah Winfrey: “Singura cale pe care o stiu sigura ca sa ramai in starea de echilibru este sa ai grija de tine insati. Sa te hranesti cu dragoste si ganduri iubitoare, sa mananci mancarurile care iti plac, sa te implici in activitati si practici care iti fac placere – cum ar fi sa iti dai voie sa stai in liniste cinci minute pe zi -, sa aduni in jurul tau oameni care iti aduc pozitivism si care alunga energia negativa”.

foto interior si prima pagina: Daxiao Productions , Shutterstock