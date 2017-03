Tu nu trebuie sa urmezi regulile. Nu toate aceste reguli merita respectate. De multe ori suna ca adevarate comenzi, insa nu sunt. Adesea, sunt trecute cu vederea - chiar si de catre cei care sunt insarcinati cu aplicarea lor.

Nu uita niciodata vechiul proverb: Este mai bine sa iti ceri scuze decat sa ceri permisiunea.

Si este adevarat. Sa fim sinceri - daca nu esti iertat, poate ca nici nu ti-ar fi fost oferita permisiunea. Asadar, de ce nu iti invingi teama si faci ce iti doresti? De ce trebuie sa respecti niste reguli? De ce sa nu iesi din zona de confort si sa traiesti cu adevarat. Invita in oras persoana care iti place. Du-te la acele cursuri de yoga! Pleaca mai devreme de la birou daca simti ca asta vrei. Urmeaza-ti visurile! Fa ceva cu viata ta!

Ne petrecem atat de mult timp ingrijorandu-ne cu privire la posibilele consecinte ale incalcarii unei reguli. Ore si ore imaginandu-ne situatii, gandind scenarii cu privire la ce s-ar putea intampla. Insa in momentul in care ne dam seama ca nimic nu se intampla si Judecata de Apoi nu vine peste noi, intr-un fel ne dam seama cate emotii am avut degeaba.

TEAMA

O sa stric surpriza si o sa va spun ca totul va fi in regula in cele din urma. Te gandesti sa iti depasesti limitele si pare atat de infricosator. Un drum nou, decizii noi, emotii, obstacole, probleme... sunt multe persoane care nici macar nu incearca fiindu-le teama sa nu faca o greseala. Insa ele uita ca din greseli invatam. Si ca greselile ne ajuta sa ne dezvoltam, sa devenim alti oameni.

Prin urmare, este timpul sa inlocuim NU cu DA, teama cu emotia si negativismul si optimismul. Orice se poate. Trebuie doar sa ai rabdare.

Nu exista "Nu se poate"

Nu accepta niciodata ca cineva sa iti spuna "Nu se poate!". Ba se poate! Orice in aceasta lume se poate. Trebuie insa sa fii dispus sa iti asumi riscuri, sa iesi din zona de confort, sa inveti sa traiesti diferit, sa accepti provocarile aparute zi de zi, sa treci peste obstacole. Poate ca uneori drumul va fi mai abrupt si iti vei dori sa renunti. Poate ca vor exista nopti in care nu vei putea dormi gandindu-te la ce se intampla. Poate ca multi iti vor spune ca nu acesta este scopul tau in viata. Insa nimeni nu trebuie sa decida pentru tine! Nu te daca niciodata batut.

Asuma-ti riscuri! Te rog, fa asta penru tine. Cele mai frumoase visuri sunt acelea care sunt greu de indeplinit. Pentru ca doar tu vei stii cat ai muncit pentru a ajunge in varf. Doar tu vei stii ca te-ai luptat cu morile de vant... si doar tu vei simti bucuria ca ai invins.

Asadar, spune-ti "Hai sa vedem cum ar fi daca...." si porneste la drum!

foto interior si prima pagina: triocean , Shutterstock