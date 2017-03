Traim intr-o lume in care toti suntem obsedati sa stim. Vrem sa stim cine suntem. Vrem sa stim unde mergem. Vrem sa stim care va fi viitorul nostru sau de cine ne vom indragosti. Vrem sa stim daca suntem meniti sa fim unul pentru altul sau ar trebui sa renuntam. Vrem sa stim persoana care suntem, persoana care ar trebui sa fim sau persoana care vom deveni peste ani.

Da, practic vrem sa stim totul. Cautam, analizam, dorim. Insa cum ar fi daca doar am trai? Cum ar fi daca nu am mai pierde atat de mult timp facandu-ne planuri, asezand pe hartie idei si trasand un drum? Cum ar fi daca am accepta problemele din viata noastra in loc sa ne luptam cu ele? Cum ar fi daca daca nu am mai incerca sa intelegem, daca nu am mai incerca sa alegem?

Cum ar mai fi daca nu am mai avea un control asupra vietii noastre? Pentru ca adevarul este ca Universul controleaza viata, viitorul si soarta noastra. Sau Dumnezeu deschide calea vietii noastre. Sigur, avem propriile alegeri, putem viral la stanga sau la dreapta insa, destinul ne este deja scris. Nu putem alege ce o sa se intample cu noi.

Si de indata ce acceptam asta intelegem ca adevarata fericire inseamna libertate.

Mintea noastra ne joaca feste, este rationala, vrea sa aiba raspunsuri, sa ia decizii. Vrea sa detina control, sa existe ordine si disciplina. Iar atunci cand nu exista aceste lucruri, ne este teama, suntem speriati, stresati sau chiar nervosi pentru ca vietile noastre par sa fie iesite de sub control. Insa nu sunt.

Ne spune ca trebuie sa avem raspunsurile, ca trebuie sa tinem pasul cu toti cei din jurul nostru, ca trebuie sa cautam, sa nu renuntam pana cand nu aflam ce ne intereseaza. Insa trebuie sa intelegem ca este imposibil sa stim tot. Si poate ca nici nu trebuie.

Poate ca aceasta viata nu este despre a sti tot, ci despre calatoria pe care o faci pentru a ajunge acolo. Poate ca nu este despre ceea ce stim, ci despre experientele pe care le traim.

Poate ca nu trebuie sa avem o harta, un plan, o directie setata. Poate ca tot ce trebuie sa facem este sa inchidem ochii si sa avem incredere in noi, in viata, sa respiram profund si sa doar sa lasam ca lucrurile sa se intample.

Poate ca nici nu trebuie sa stim unde ne indreptam sau ce se va intampla in viitor. Poate ca dar trebuie sa ne conformam cu tot ce se intampla si doar invatam sa ne bucuram de ce avem. Si poate ca asa invatam ce inseamna adevarata libertate, adevarata viata.

foto interior si prima pagina: unsplash.com