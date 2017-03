Eu si sotia mea ne cunoastem inca din liceu, insa am devenit iubiti multi ani mai tarziu. Dupa cateva saptamani in care am fost iubiti ne-am dat seama ca ne iubim foarte mult si ca vrem sa ne casatorim.

I-am sugerat chiar o nunta spontana, in Vegas. Ea si-a dorit totusi o nunta obisnuita, in care sa aiba timp sa planifice totul. Am fost putin trist. "Suntem atat de diferiti." - ii spuneam. "Iti place sa planifici, in timp ce mie imi place sa fiu spontan."

In ochii ei am vazut dezamagire. "Si eu pot fi spontana!" - a spus ea grabita. "Pot fi foarte spontana chiar. Trebuie doar sa imi spui cand vrei sa fii spontana si voi trece in agenda mea."

M-am uitat la ea ciudat. Insa chiar era serioasa. In mod evident, nu a inteles ce am zis.

Cu cat ma gandesc mai mult la aceasta conversatie cu atat mai mult realizez ca a planifica sa iubesti pe cineva - sau a alege sa iubesti pe cineva - este unul dintre cele mai frumoase lucruri in dragoste.

Multi spun ca dragostea adevarata este un angajament neconditionat pe care ti-l asumi in fata unei persoane imperfecte. Complet adevarat.

Cand toti fluturii zboara departe si ziua nuntii devine o amintiri indepartata vei descoperi ca te-ai casatorit cu cineva care este la fel de imperfect ca si tine. Si aceasta persoana, la randul ei, te va accepta asa cum esti.

Apoi iti vei da seama ca dragostea adevarata nu este doar un sentiment euforic si spontan - este o alegere pe care o faci, un plan de a iubi reciproc, la bine si la rau, in bogatie si in saracie, in boala si in sanatate. Desigur, nu alegi de cine esti atras, insa cu siguranta alegi de cine sa te indragostesti si, si mai important, de cine sa ramai indragostit.