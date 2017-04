Esti responsabila pentru propria fericire. Iata ce se intampla atunci cand inveti sa iubesti propria viata (si nu o alta persoana):

1. Descoperi lucrurile care iti plac si iti faci timp pentru acestea.

Dragostea este frumoasa, insa nu este totul. Sunt atat de multe alte lucruri care iti pot aduce fericire - arta, fotografie, muzica, literatura, sport. Cand accepti ca esti singura si nu ai nevoie de alte persoane pentru a te face fericita, iti investesti tot timpul si energia in tine, in lucrurile care te inspira, care iti pun zambetul pe buze. Si viata pare sa devina mai frumoasa.

2. Esti mai atenta la nevoile si dorintele tale

Daca te indragostesti de viata ta inseamna ca ai timp sa faci ce iti place, ce iti doresti si ce ai nevoie. Inseamna ca te concentrezi pe obiectivele tale si ce poti face pentru a le atinge. Inseamna sa descoperi ce iti doresti cu adevarat de la relatiile pe care le ai cu cei din jurul tau, de la viata pe care o traiesti pe acest pamant.

3. Apreciezi relatiile pe care le ai deja in loc sa te concentrezi asupra celor pe care nu le ai

Relatiile romantice nu sunt singurele care iti aduc fericire si dragoste in viata ta. Cand te concentrezi si pe alte lucruri decat viata amoroasa, ai mai mult timp pentru membrii familiei, pentru prieteni si alti oameni. In plus, iti dai seama si de importanta acestor oameni in viata ta.

4. Iti concentrezi atentia asupra altor aspecte din viata ta

Cand nu esti concentrata asupra unei relatii sentimentale, iti gasesti timp si pentru ale lucruri precum cariera, hobby-uri, viitor, finante, prioritati.