Sunt momente in care viata ni se pare dificila, iar situatiile inacceptabile. Procesul de luare a deciziilor va deveni neclar. Vei simti ca nu mai poti si ca nici nu vei gasi solutii intr-un termen atat de scurt. Vei gasi de cel mai usoare cai si sa le considera optiuni reale. Insa vreau sa iti amintesti de lucrurile cu adevarat importante in viata.

Aminteste-ti de acele momente in care te-ai simtit fara griji si, fara indoiala, fericita. Adu-ti amainte de vremurile din viata ta in care nu trebuia sa iti faci griji pentru nimic altceva in afara de tine. Ai posibilitatea de a fi din nou acolo. Insa acum se pare ca nimic nu este la locul potrivit. Totul pare sa fie atat de incurcat incat nici macar nu stii cum ai ajuns aici. Nu ai fost facuta pentru asa ceva. Zambeai mult mai mult. Radeai mult mai mult. Aveai mai multa grija de tine. Erai altfel. Ei bine... surpriza! Viata nu este chiar atat de usoara. Nu, nu este. Si daca trebuie sa inveti ceva este ca acum trebuie sa te descurci cu aceasta problema. Trebuie sa intelegi ca in viata mai sunt si greutati. Trebuie sa accepti ca totul se poate schimba. Trebuie sa stii ca nu mai esti aceeasi persoana care erai in copilarie. Esti un adult. Ai responsabilitati. Si probabil ca vei continua sa te schimbi.

Tot ce aveai... nu se va mai intoarce. Insa tu vei fi intotdeauna aici. Si poti alege oricare versiune a ta iti doresti. Poti alege sa zambesti tot timpul, sa razi, sa fii tu. Dar trebuie sa lupti pentru asta. Trebuie sa iti pastrezi principiile. Dar continua sa lupti. Pentru ca este atat de important.