Aparitia acneei cu frecventa crescuta atat la adolescenti, cat si la adulti, a facut ca pe seama acestei afectiuni dermatologice sa apara de-a lungul timpului mituri adanc inradacinate in cultura si repetate frecvent, care din pacate ne pot impiedica sa avem parte de o ingrijire corespunzatoare a pielii. Domnul doctor Laurentiu Vladau, medic specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, aduce in discutie cele mai comune astfel de mituri, in care a venit momentul sa nu mai credem.

Deoarece acneea este o afectiune comuna, multe persoane considera ca au cunostintele necesare pentru a oferi sfaturi in acest domeniu, fapt pentru care exista numeroase convingeri gresite sau tratamente “miraculoase” care nu ajuta, insa, la ameliorarea problemei. Din pacate, acneea se poate agrava atunci cand este tratata incorect, astfel ca pentru a o controla este important ca toate aceste mituri sa fie deosebite de realitate, lasand loc unor masuri de ingrijire potrivite.

1. Ciocolata provoaca acnee

Desi a fost gasita o legatura intre dieta si aparitia acneei, nu ciocolata este in mod neaparat problema. “In esenta, orice aliment cu un indice glicemic ridicat, cum ar fi dulciurile, painea alba si pastele fainoase, poate creste nivelul de cortizol din sange si, prin urmare, poate agrava acneea. In general, carbohidratii rafinati sunt cei care vor determina favoriza cresterea productiei de sebum si a porilor infundati si, implicit, aparitia cosurilor”, explica domnul doctor Laurentiu Vladau.

“Asadar, in cazul ciocolatei, problema nu o reprezinta cacaoa in sine, ci zaharul si laptele adaugate suplimentar. Cu cat este mai mare procentul de cacao, cu atat este mai scazut indicele glicemic, ceea ce inseamna ca ciocolata neagra cu un continut de cacao de 70% sau mai mare poate fi consumata fara griji, bineinteles, in cantitate moderata”, completeaza specialistul dermatolog.

Daca produsele cosmetice folosite sunt non-acneice sau non-comedogenice, cu un continut scazut de uleiuri comedogenice, este foarte putin probabil ca acestea sa provoace aparitia acneei sau sa o inrautateasca, daca ea exista deja. Ba mai mult, unele dintre aceste produse contin peroxid de benzoil sau acid salicilic, care ajuta la combaterea acestei afectiuni.

“In cazul in care exista un istoric de acnee moderata pana la severa, este recomandat, totusi, sfatul dermatologului, care poate recomanda evitarea anumitor cosmetice sau folosirea numai a anumitor branduri, astfel incat sa nu existe riscul de agravare a problemei”, recomanda specialistul.

3. Adultii nu au acnee

Desi acneea se manifesta, de obicei, in anii adolescentei, cand productia de hormoni in organism este la un nivel ridicat, persoanele de toate varstele pot suferi de aceasta afectiune, uneori chiar si dupa menopauza.

“Multe cazuri de acnee incep la varsta de 12 sau 13 ani si, uneori, se rezolva pana la 20 de ani, in timp ce in alte cazuri afectiunea se manifesta abia dupa varsta de 30 sau 40 de ani. Acneea femeilor adulte poate fi rezultatul diverselor dezechilibre hormonale, chiar boala polichistica ovariana, cand hormoni androgeni in exces duc la aparitia comedoanelor si a tenului gras, seboreic”, explica domnul doctor Laurentiu Vladau.