Parov Stelar este unul dintre cei mai cunoscuti artisti din lumea intreaga iar tipul din acest filmulet cu siguranta nu este cel mai faimos dansator din lume :)) Asadar, cum a reusit sa stranga 40 de milioane de vizualizari, sute de mii de comentarii si de like-uri cu acest filmulet?

Ei bine, tanarul a vrut sa isi inregistreze dansul pentru melodia All Night a lui Parov Stelar, dupa care a postat clipul pe contul personal de Youtube. In doar o noapte de la postare, filmuletul a devenit viral. Motivul? Exista ceva in modul in care se misca, iar fericirea lui pare sa fie molipsitoare. Chiar si cele mai optimiste persoane care se uita la acest filmulet incep sa zambeasca instantaneu.

Asadar, va invit sa dati play clipului, sa zambiti si, de ce nu, sa dansati alaturi de el.