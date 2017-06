Este dificil sa fii inconjurata de persoane care cred ca tot ce se intampla in jurul lor este un atac direct asupra lor. Practic, intr-un fel sau altul, totul este despre ei.

Lucrurile pe care le spun si le fac oamenii au mare legatura cu ei, nu cu tine. Reactiile lor fata de tine sunt legate de perspectivele, ranile si experientele lor.

In majoritatea cazurilor, este mai sanatos pentru tine si pentru sufletul tau sa renunti la opiniile bune sau negative ale acestor oameni fata de tine si sa te lasi condusa de propria intuitie.

Oamenii au probleme emotionale cu care se confrunta si de multe ori acestea ii fac sa fie sfidatori, nepoliticosi si destul de dificili. Ei fac tot ce pot sau nu sunt constienti de situatia lor. In orice caz, este important sa nu le interpretezi comportamentul ca atacuri personale si, in schimb, sa le raspunzi cu zambete.

Mantre pentru a nu lua lucrurile foarte personal:

1. Nu poti sa iei lucrurile prea personal chiar daca pare personal. Foarte rar oamenii fac anumite lucruri din cauza ta; ei fac lucruri din cauza lor.

2. Este posibil sa nu poti controla toate lucrurile pe care oamenii le spun si le fac, insa poti decide sa nu le iei in calcul.

3. In momentul in care nu mai pui la suflet ce spun altii despre tine iti dai seama cat de liber este sufletul tau. Modul in care te trateaza oamenii este problema lor, modul in care reactionezi este problema ta.

4. Ia in serios criticile constructive, insa nu personal. Asculta si apoi bazeaza-te pe propria intuitie ca ghid pe mai departe.

5. Tu esti singur care stie ce se intampla in sufletul tau. Nu lasa ca alte persoane sa iti spuna daca esti fericita sau nu.

6. Daca vrei cu adevarat sa iti imbunatatesti increderea in propria persoana, stima de sine si valoarea de sine, nu permite altora sa fie responsabili pentru acestea. Nu mai permite altor persoane sa iti domine emotiile.

7. Cele mai reci persoane pe care le intalnesti au fost la un moment dat in viata fericiti precum un copil. Si asta este tragedia vietii. Atunci cand oamenii sunt nepoliticosi, ai rabdare, fii atenta si fii buna cu ei. Ofera-le posibilitatea de a isi da seama ca gresesc.

