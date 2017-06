Acest film de animatie 3D "Schimbarea bateriilor" este in mod constant share-uit pe social media chiar daca a fost lansat in urma cu un an de catre Sunny Side Up Production (un grup de studenti din Malaezia).

Schimbarea bateriilor este povestea unei batranici care traieste singura in pustietate. Cum fiul sau nu o poate vizita, acesta ii trimite un robot care sa petreaca putin timp alaturi de ea, crezand ca o masinarie il poate inlocui.

Relatia care se construieste treptat intre batranica si robot ne pune pe ganduri deoarece face referire la propriile relatii. Finalul este unul foarte trist si vine cu o lectie de viata pentru noi toti.

Poate ca este timpul sa apreciem mai mult ce avem in jurul nostru, sa iubim mai mult, sa iertam, sa ne bucuram de clipele libere, sa apreciem libertatea pe care o avem si, cel mai important, sa cream amintiri alaturi de oamenii la care tinem cu adevarat. Viata este atat de scurta, este timpul sa invatam sa nu mai irosim timpul pretios si sa traim cum ne dorim.

