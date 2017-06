Iti mai amintesti cum a fost... sa devii adult? Sa iti asumi responsabilitatea pentru viata ta. Sa vezi lumea cu alti ochi. Sa incepi brusc sa iei decizii si sa stabilesti o directie clara a vietii tale.

O experienta frumoasa, insa inspaimantatoare si confuza in acelasi timp.

1. Nu gasesti sensul vietii tale. Tu creezi sensul vietii tale

Privind inapoi, sunt lucruri pe care ai fi vrut sa le stii, nu-i asa? Iata cateva dintre lucrurile pe care le-am invatat in timp si mi-as fi dorit ca cineva sa mi le fi spus cand aveam 18 ani.

Pentru mult timp, cautam in mod constant ce imi doream sa fac in viata. Acest lucru te poate face sa te simti coplesit, confuz si ciudat. Insa iata ce am descoperit: in loc sa gasesti sensul vietiit ale, este mai bine sa il creezi. Sa intri in proiecte si activitati care iti plac, care sunt semnificative pentru viata ta. Sa detii controlul si sa iei tu deciziile pentru tine, nu altcineva.

2. Alege cu grija sfaturile pe care le primesti

Oamenii adora sa ofere sfaturi. Insa acestia nu ofera sfaturi in functie de cine esti, ci de cine sunt ei. Daca cineva a avut o experienta frumoasa cu o afacere noua, este posibil sa te incurajeze sa faci si tu acelasi lucru. Cu toate acestea, daca cineva a avut o experienta oribila cu acelasi lucru, cel mai probabil te va descuraja, subliniind lucrurile care pot merge prost.

Accepta sfaturi doar de la cei care au facut aceeasi calatorie (sau una similara) cu a ta.

3. Cumpara experiente, nu lucruri

Obisnuiam sa petrec mult timp gandindu-ma la ce sa imi mai cumpar. Lucrurile sunt minunate si in fiecare zi am avea cate ceva de cumparat. Insa trebuie sa invatam sa nu ne punem fericirea in acestea.

Viata nu este despre lucruri, ci despre experiente. Despre trairi, despre amintiri, despre locuri si oameni. Experientele sunt cele care ne schimba. Ele ne ajuta sa deschidem usile unor noi culturi si, eventual, sa intram intr-o lume noua. Asadar, investeste bine banii.