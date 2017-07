“Tratamentul” incepe abia cand intri intr-o noua relatie.

Si este si mai intens daca cunosti un barbat care-ti place mult si cu care te vezi alaturi ceva vreme de aici incolo. Pe scurt, dupa o relatie nepotrivita, risti sa nu apreciezi suficient noul partener. Il compari cu fostul iubit si, uneori, acesta devine chiar victima in locul celui din urma. Idiva.com iti spune ce surprize pot aparea in comportamentul tau, care pot afecta relatia. Evita-le ca sa nu ajungi in asemenea situatie.

La inceput tinzi sa nu crezi un cuvant din ce spune. Pe buna dreptate, mai ales daca fostul iubit te-a mintit inca de la bun inceput. Risti ca orice exprimare si orice informatie venita din partea lui sa fie disecata de tine, in cautarea onestitatii. De multe ori, dupa o suferinta in dragoste, crezi ca urmatorul partener iti spune lucruri frumoase doar ca sa te prinda in mrejele sale. Sau sa te duca in dormitor. Nu e chiar asa! Gandeste mai optimist si acorda-i ceva mai mult credit.

foto interior si prima pagina: George Rudy, Shutterstock