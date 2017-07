Sase legaturi de patrunjel verde se spala si se aleg numai frunzele si coditele fragede. Se toaca marunt si se amesteca cu o cantitate egala de frunze de menta proaspete tocate. Se adauga o lingura de grau faramitat care a fost inmuiat in apa calda 30 minute, o rosie mare taiata in cuburi mici si zeama de la jumatate de lamaie. Menta proaspata se poate pastra peste iarna in congelator sau in ghiveci.

Salata de patrunjel se mananca in cursul zilei ori de cate ori va este foame.

La micul dejun se consuma o ceasca de cafea neagra si un fruct (portocala, banana, grapefruit, capsuni sau mar). La pranz trebuie sa mancati piept de pui la gratar sau fiert, un mar sau o para, iar la cina un ou fiert (preferabil cu doua galbenusuri), un morcov mare crud, un mar ionatan.

foto interior si prima pagina: Nataliya Arzamasova, Shutterstock