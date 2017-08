Asculta aceasta piesa si lasa-ti sufletul sa se odihneasca.

Ai avut parte de o zi dificila, aglomerata si stresanta? Avem noi o solutie eficienta pentru a te relaxa - o melodie incredibil de frumoasa care promite sa linisteasca pana si cel mai agitat suflet.

Piesa are o durata de o ora, insa nu este necesar sa o asculti pe toata; poti petrece doar cateva minute meditand sau facand exercitii usoare de respiratie sau, in cazul in care iti doresti o relaxare profunda, iti recomand sa te asezi confortabil pe canapea, sa ii dai play si sa incerci sa te detasezi de toate grijile, problemele si momentele neplacute pe care le-ai experimentat.

Aici gasesti si un exercitiu care te ajuta sa elimini stresul si sa readuci linistea si energia pozitiva in viata ta. Ce este de facut: Stai pe spate si imagineaza-ti cum corpul tau se umple de o stare de calm si relaxare. Inchide ochii si gandeste-te ca esti intr-un loc frumos (alege unul in care tu te simti cel mai bine). Nu controla respiratia, ci doar observ-o! Ea curge ca un izvor lin cu apa curata. Respira cat mai lejer, cat mai natural. Elimina gandurile pe care le ai. Cand simti ca te-ai relaxat, incearca sa deschizi treptat ochii. Cu o stare de zen, revino la realitate.

foto prima pagina: captura Youtube