Smiley vorbeste fara perdea despre ce inseamna sa fii cu adevarat indragostit si, in acelasi timp, sa suferi si sa ai inima zdrobita din iubire.

Sunt momente in care nu totul este roz. Sunt momente in care inima iti este ranita si sufletul iti plange de durere. Pentru astfel de momente este foarte important sa ne gasim o ancora, o putere care sa ne tina pe linia de plutire si sa ne ofere siguranta si certitudinea ca, dupa aceasta furtuna, totul va fi bine.

Smiley reuseste sa ajunga la inimile multor oameni cu noua sa melodie, o piesa de suflet care te va face sa il iubesti si mai mult pe acest artist.

O alta ea este o poveste muzicala din adolescenta. Aceasta este cea de-a sasea piesa din maratonul de 10 confesiuni muzicale care se desfasoara in cadrul proiectului aniversar #Smiley10.

“Iubirea nu doare decat atunci cand dispare - este o lectie pe care nu ti-o preda nimeni in adolescenta si pe care cu totii o primim la un moment dat. Nu o primim de la cineva, ci traind si cel mai adesea suferind.”, povesteste Smiley.

“O alta EA”, produsa de HaHaHa Production in colaborare cu Cat Music. Videoclipul piesei este regizat de Nicu Dragan si filmat in mare parte in Republica Moldova.

"Intotdeauna, cand te desparti de cineva simti ca pierzi o parte din tine si ca e de neinlocuit. Experienta m-a invatat ca fiecare despartire vine cu lectiile ei care te ajuta in urmatoarele relatii, dar iti dai seama de asta mai tarziu, dupa ce te vindeci si apare O alta EA, o alta dragoste.”, spune Smiley despre adolescenta lui.

