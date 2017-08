Dragostea nu este usor de definit. Este simplu de simtit.

Dragostea nu este un drum. Nu este o cale dreapta, nu este un punct mort, nu este o autostrada aglomerata. Nu poate fi comparata cu o strada, cu lumini care clipesc de la rosu pana la verde. Uneori se schimba, alteori se intoarce in trecut; uneori se opreste, alteori o ia de la inceput, apoi se roteste in cercuri. Dragostea nu este niciodata un drum... ci o calatorie.

foto interior si prima pagina: Zolotarevs Shutterstock

Nu inseamna sa ceri atat de mult de la partener incat sa uite ce isi doreste sau ce viseaza. Nu inseamna sa faci pe cineva sa iti asculte dorintele sau sa ii ceri sa isi schimbe viata pentru a se potrivi cu viata ta. Nu inseamna sa creezi un univers in jurul tau sub masca legaturii voastre. Dragostea este fluida. Dragostea este echilibru. Dragostea este compromis.

Dragostea nu este nerabdare. Exista o rapiditate in a iubi, insa nu este nascuta din egoism. Dragostea nu inseamna sa astepti ca cineva sa te iubeasca in modul in care tu o faci sau sa incerci sa grabesti lucrurile pentru a ajunge acolo unde iti doresti. Dragostea nu pune presiune pe emotii si nici pe asteptari. Dragostea este rabdare si incredere.

Dragostea nu este perfectiune. De fapt, dragostea este departe de a fi perfecta. Este salbaticia sufletului cand iubeste, este frica de a nu stii ce urmeaza. Dragostea spune cateodata lucruri gresite in cele mai neplacute vremuri. Dragostea incurca totul, apoi impacheteaza lucrurile frumos.