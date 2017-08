O persoana cu suflet sensibil are nevoie de o relatie profunda si semnificativa, de un partener care sa o ajute sa devina o persoana mai buna, cu o inima mai frumoasa. Nu cauta o distractie, nu are timp de asa ceva. Vrea ceva real, care sa dureze o viata.

Iubeste o persoana cu suflet sensibil... si vei intelege ce inseamna adevarata dragoste. Este modul ei simplu de a isi arata vulnerabilitatea intr-o lume atat de frica sa isi dea jos mastile si sa isi puna pe tava sentimentele. Este mandria cu care spne adevarul, chiar daca ar trebui sa minta. Este linistea cu care rezista celor mai grave furtuni si curajul de a avea rabdare si de a merge mai departe indiferent de obstacolele pe care le intalneste.

Nu va trebui niciodata sa porti o masca si sa te prefaci ca esti altcineva. Unei persoane cu suflet sensibil nu ii pasa de lucrurile superficiale, nu ii pasa ce porti, cum arati sau cati bani faci. Ei ii pasa de inima ta, de viata pe care vrea sa o traiasca alaturi de tine si de povestile pe care urmeaza sa le creati impreuna. Ea apreciaza calatoria ta spre a fi o persoana mai buna. Ea apreciaza compasiunea si curajul pe care il ai.

Nu te vei simti niciodata tradata, inselata sau ranita intentionata de o persoana cu suflet sensibil. Ea intelege cat de fragila poate fi o inima, insa ii cunoaste si puterea de care poate fi capabila. Ea este tipul de persoana care a vazut cele mai rele suflete, care au avut cele mai adanci rani, care au suferit cel mai mult... si, chiar si asa, inca ofera bunatate si iubire. Ea nu te va dezamagi niciodata pentru ca stie ce inseamna sa te doara inima.

Vei descoperi adevaratul tau suflet cand vei fi cu o persoana cu suflet sensibil. Persoanele sensibile au suflete batrane care au suferit adesea dureri, pierderi si tradari imense in viata lor, care le-au ajutat sa intre in contact cu adevarata lor fiinta. Ele sunt foarte perceptive si sunt sensibile la schimbarile emotionale ale sufletului tau. Iti vor arata cat de puternica esti si te vor ajuta sa traiesti in moduri pe care nu le-ai trait pana acum.